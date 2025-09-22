Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Р усия разположи в Мали тежък военно-транспортен хеликоптер Ми-26 от състава на Воздушно-космическите сили. Снимки, потвърждаващи неговото присъствие, са публикувани от наблюдателя top_force в своя канал в социалната мрежа Х, предава Мілітарний.

По-рано не е имало информация за прехвърлянето на тези машини в африканската страна.

Вероятно хеликоптерът е подчинен на така наречения "Африкански корпус" — структура, която фактически се контролира от Министерството на отбраната на РФ.

Съдейки по снимките, той се използва и за превоз на войски на управляващата хунта, която в момента държи властта в Мали.

Ми-26 позволява на руснаците и техните съюзници бързо да прехвърлят значителни десантни подразделения в отдалечени райони. По този начин те избягват рисковано придвижване по суша, където колоните често попадат под атаките на бунтовниците.

Освен това, благодарение на способността си да превозват бронирана техника, големи количества боеприпаси и провизии за един полет, такива хеликоптери значително усилват логистиката на руските операции в региона.

По този начин руснаците поддържат в страната и бойна авиация. Така, през юни стана известно, че в Мали са разположени руски Су-24.

Ми-26 е съветски, а сега руски тежък военно-транспортен хеликоптер, който остава най-големият серийно произвеждан хеликоптер в света. Първият полет се е състоял през 1977 г., а серийното производство е започнало в началото на 80-те години.

Основната отличителна черта на Ми-26 е уникалната му товароподемност. Той е способен да повдига до 20 тона полезен товар, което позволява да транспортира бронирана техника, артилерийски системи, строителни конструкции или големи групи военнослужещи.

Конструкцията на хеликоптера включва осемлопатен носещ вал и два мощни турбовинтови двигателя, които осигуряват стабилност на полета дори при максимално натоварване. Максималната излетна маса достига около 56 тона, което го прави най-тежкият серийно произвеждан хеликоптер в света.

Височината на машината е над 8 метра, а дължината на фюзелажа надвишава 40 метра. Диаметърът на носещия вал е приблизително 32 метра.

Далечината на полета на хеликоптера зависи от натоварването. В транспортен режим без допълнителни горивни резервоари тя достига около 800 километра. При намалено натоварване или с подвесни резервоари обхватът може да се увеличи до 1 900–2 000 километра.

Крейсерската скорост на Ми-26 е приблизително 255 километра в час, а максималната — до 295 километра в час.