Джихадисти екзекутираха TikTok звезда пред семейството ѝ в Мали

Д жихадисти в Мали отвлякоха и екзекутираха TikTok звезда пред семейството ѝ, след като я обвиниха, че ги е снимала и си сътрудничи с армията, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Мариам Сисе, която публикуваше видеа за град Тонка в северния регион Тимбукту пред своите 90 000 последователи, беше застреляна от предполагаеми членове на прочутата терористична група Джамаат Наср ал-Ислам ваал-Мюслимин

(JNIM) на площад на 7 ноември.

Новината за смъртта ѝ шокира страната, която се управлява от военна хунта, бореща се да овладее джихадисткото въстание, обхванало Мали от 2012 г.

„Моята сестра беше арестувана в четвъртък (6 ноември) от джихадистите“, каза брат ѝ и добави, че я обвиняват, че „информирала малийската армия за техните движения“.

Мариам, известна с това, че публично подкрепя армията, като носи тяхната униформа във видеата си, беше отвлечена от местен панаир

от няколко въоръжени мъже. В момента на отвличането си тя излъчвала на живо своя ден на панаира.

La jeune Mariam Cissé a été exécutée publiquement à Tombouctou pour avoir simplement exprimé son soutien à l’armée malienne.

Un acte barbare qui endeuille toute une nation.

На следващия ден я закарали с мотор до Тонка, където беше застреляна на площад „Независимост“ – важна забележителност в града, разказа брат ѝ и допълни, че е бил принуден да гледа това от тълпата.

Мариам публикуваше предимно комедийни и весели видеа, които се фокусираха върху социални проблеми и опасностите от живота в нестабилна страна.

Източник от службите за сигурност заяви: „Мариам Сисе беше убита на обществен площад в Тонка от джихадисти, които я обвиняваха, че ги е снимала за малийската армия“. Източникът, пожелал анонимност, определи това като „варварски“ акт.

Местен официален представител също потвърди екзекуцията, осъждайки я като „недостойно деяние“ и добави, че терористите са извършили атаката, за да обезкуражат малийците от публично подкрепяне на правителствените сили. Военното правителство се бори да овладее продължаващото джихадистко въстание.

През последните седмици бойци от JNIM – свързаната с Ал Кайда Група за подкрепа на исляма и мюсюлманите, наложиха блокада на горивото,

която принуди правителството да затвори училища и да попречи на прибиране на реколтата в няколко региона. Това принуди правителството да затвори училища, попречи на жътвата в някои области и ограничи достъпа до електричество.

Миналата седмица президентът Асим Гоита призова гражданите да дадат своя принос, особено като намалят ненужните пътувания, като обеща „да направи всичко възможно, за да достави гориво“.

За Алиуне Тине, бивш независим експерт на ООН по правата на човека в Мали, изказването на лидера е „страшно признание за провал“. Военната хунта, която дойде на власт след два поредни преврата през 2020 и 2021 г., обеща да спре разрастването на джихадизма, което тормози страната вече повече от десетилетие. Тя прекъсна връзките със западните военни съюзници, включително Франция, и вместо това се обедини с руски паравоенни, за да се бори с джихадистите.

Но „малийската държава вече не контролира нищо“ в своята територия, каза Бакари Самбе от базирания в Дакар Институт „Тимбукту“. Вместо това, по думите му, тя „концентрира силите си около Бамако, за да защити режима“.

Първоначалната подкрепа на населението за хунтата „започва да се изпарява пред неспособността на военния режим да изпълни обещанието си за сигурност“,

добави той.

Поради влошаващата се ситуация САЩ и Великобритания обявиха в края на октомври, че изтеглят свой персонал от посолствата си в Мали. Няколко други посолства, включително и наскоро френското в петък, призоваха своите граждани да напуснат страната.