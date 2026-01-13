Свят

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Според Реза Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство

13 януари 2026, 09:40
Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран
Р еза Пахлави, синът на иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., призова за бърза намеса от страна на САЩ, в момент, в който Иран е обхванат от масови протести. Според Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство, предаде ДПА.

"Най-добрият начин да се гарантира, че ще има по-малко жертви в Иран, е да се намесим по-скоро, за да може този режим най-накрая да падне", заяви Пахлави снощи в интервю за американската телевизия Си Би Ес.

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Президентът Доналд Тръмп "трябва да вземе решение доста скоро", отбеляза той.

Реза Пахлави добави, че е комуникирал с американската администрация, но не предостави подробности

Тръмп вече беше уверил участниците в продължаващите масови протести в Иран, че ги подкрепя, като отбеляза, че американската армия обмисля възможни удари по Иран, но и други варианти, припомня ДПА.

Пахлави обвини иранското ръководство, че се опитва да заблуди международната общност, като дава сигнали за готовност да преговаря за прекратяване на безредиците. Той заяви, че "промяната в играта ще настъпи, когато този режим разбере, че вече не може да разчита на продължителна кампания на репресии, без светът да реагира на това".

На въпроса дали призовава Тръмп да настоява за промяна на режима, Пахлави отговори: "Президентът е ясен, когато казва, че "подкрепя иранския народ".

"Солидарността с иранския народ в крайна сметка означава да ги подкрепим в исканията им, а исканията им са този режим да си отиде", подчерта синът на последния шах.

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, припомня ДПА.

По-рано в. "Уолсрийт джърнъл" съобщи, че някои висши сътрудници в администрацията на президента Доналд Тръмп, начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс, призовават Тръмп да опита дипломатически подход, преди да предприеме удари срещу Иран. Говорител на Ванс е заявил пред Ройтерс, че информацията на вестника не е точна.

"Вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио заедно представят на президента набор от варианти, вариращи от дипломатически подход до военни действия", заяви Уилям Мартин, директор по комуникациите на Ванс. "Те представят тези варианти без пристрастия или предпочитания."

