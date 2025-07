Украинското външно министерство създава отдел за противодействие на заплахи от "неприятелски държави"

В исшият дипломат на Украйна Андрий Сибига обяви във вторник мащабна реорганизация във външното министерство, включително създаването на малък отдел, фокусиран върху "неприятелски държави".

"Той няма да обхваща само Русия, но и нейните съюзници, като Северна Корея и Беларус", заяви Сибига. "Не става дума за двустранни отношения, а за противодействие на заплахи. Украйна се защитава от пълномащабна агресия и нашата политика трябва да дава приоритет на неутрализирането на заплахите", добави той, цитиран от Politico .

Заместникът на Сибига, Сергий Кислица, един от украинските преговарящи с Русия в Турция, първоначално ще ръководи подразделението, въпреки че засега не е назначен официален началник.

Новото звено е част от по-широка реформа на външното министерство, която включва и разформироването на отдела по разоръжаването, докато продължава пълномащабната инвазия на Русия, нанасяща тежки щети в Украйна.

"Времената, когато министерството имаше отдел с думата "разоръжаване" в наименованието си, ще останат завинаги в миналото. Това беше отдавна, но такова звено съществуваше. Украйна никога повече няма да се разоръжи. Затова в съвременната структура ще имаме Департамент по международна сигурност и отбрана на Украйна", каза Сибига.

Външното министерство ще преструктурира и специализираните си отдели, посветени на дипломатическите отношения с Европа, Латинска Америка, САЩ, Азия и Тихоокеанския регион, Централна Азия и други.

Ще бъде създаден и специален подотдел, посветен на НАТО, тъй като Киев все още разглежда членството в трансатлантическия военен алианс като свой приоритет. Преди това Украйна имаше единен отдел, ангажиран с курса ѝ към ЕС и НАТО.

