Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

У крайна обяви, че ще евакуира семейства с деца от още 19 села в източната част на Донецка област, където руските сили напредват.

Селата, в които живеят стотици хора, се намират на около 30 км. от фронтовата линия, предаде АФП.

„В момента в тези селища има общо около 109 деца“, написа губернаторът на Донецка област Вадим Филашкин в публикация в Телеграм.

Русия обяви нова победа в Източна Украйна

„Още веднъж подчертавам: престоят в Донецка област е изключително опасен. Евакуирайте се, докато все още можете“, добави той.

Руската армия превзема територия в източна Украйна от повече от година.

Руските сили променят тактиката си

С изключение на първите месеци от руската инвазия, която започна през февруари 2022 г., само през ноември миналата година руският напредък е бил по-голям от този през предходния месец. Това сочи анализ на АФП, базиран на данни от базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната.