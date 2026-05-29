Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна

Р уски сериен изнасилвач и убиец, спечелил медал за храброст, сражавайки се в Украйна, вероятно е починал на фронта. Става въпрос за Андрей Кийко, известен с прозвището „Сосновския маниак“, който според информация на санктпетербургското издание „Фонтанка“ е изчезнал по време на боеве в окопите. Междувременно в родината му се разиграва парадокс – докато роднините му имат документ, че е изчезнал във войната, полицията в Ленинградска област започна да го издирва за дезертьорство.

През 2000-те години Кийко извършва поредица от брутални нападения над жени в парк „Сосновка“ в Санкт Петербург. Той изнасилва и ограбва жертвите си, като предава вещите им на свои познати и на майка си. Няколко от жените са убити. През 2008 г. съдът го осъжда на 22 години затвор за две убийства, осем случая на сексуално насилие и 11 въоръжени грабежа. През 2023 г. присъдата му е удължена на 25 години, след като е доказано негово участие в още едно убийство.

Според информации на медиите „47news“ и „Фонтанка“, през 2024 г. Кийко се възползва от възможността да излезе от затвора, като подписва договор с Министерството на отбраната на Русия и заминава за фронта в Украйна. По време на службата си той е раняван няколко пъти и дори е отличен с държавния медал „За храброст“.

На 26 май т.г. в руските медии се появи информация, че Кийко се издирва в градчето Ропша, Ленинградска област. Първоначалните доклади сочеха, че той е избягал от военна болница след раняване (през лятото или есента на 2025 г.), а изчезването му е било прикрито от властите. Впоследствие „Фонтанка“ установи, че Кийко действително е включен във федералната база данни за издирвани лица заради заведено наказателно дело за самоволно напускане на поделението. Разследването започнало след сигнал от гражданин, който твърдял, че е видял мъж, приличащ на серийния убиец.

Според докладите обаче, през пролетта на 2025 г. Кийко действително е бил на лечение след бойно раняване и след като за кратко е обявен за беглец, е открит в болница в Кронщад. Негов съслужебец разказа пред медията „Ротонда“, че Кийко не е бягал, а след изписването си се е завърнал директно на фронта. Същият източник потвърждава, че „Сосновския маниак“ е изчезнал по време на боеве преди около шест месеца.

Журналистите са се свързали и с майката на Кийко, която изрази възмущението си от твърденията, че синът ѝ се крие. Тя сподели, че през декември 2025 г. е получила официален документ, според който синът ѝ се води „изчезнал по време на военни действия“. „Фонтанка“ съобщава, че руски дронове са атакували окопа, в който се е намирал Кийко, а телата на загиналите там така и не са били прибрани. Близкият до руските правоохранителни органи Телеграм канал „Shot“ също твърди, че затворникът-боец е загинал в Донецка област.

Майката на Кийко добавя още, че семейството няма никаква връзка с градчето Ропша, където полицията твърди, че го търси. „Аз съм от Санкт Петербург, всички живеем тук. Нямаме нищо там и никога не сме стъпвали наблизо“, заявява тя.

В момента военните и полицията в Русия са на мнение, че „няма кого да търсят“. Въпреки това, абсурдната ситуация остава – наказателното дело и статусът му на федерално издирван престъпник не могат да бъдат затворени, докато Кийко не бъде официално обявен за мъртъв.