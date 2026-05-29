Свят

Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна

През 2000-те години Кийко извършва поредица от брутални нападения над жени в парк „Сосновка“ в Санкт Петербург

29 май 2026, 11:34
Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна
Източник: iStock

Р уски сериен изнасилвач и убиец, спечелил медал за храброст, сражавайки се в Украйна, вероятно е починал на фронта. Става въпрос за Андрей Кийко, известен с прозвището „Сосновския маниак“, който според информация на санктпетербургското издание „Фонтанка“ е изчезнал по време на боеве в окопите. Междувременно в родината му се разиграва парадокс – докато роднините му имат документ, че е изчезнал във войната, полицията в Ленинградска област започна да го издирва за дезертьорство.

През 2000-те години Кийко извършва поредица от брутални нападения над жени в парк „Сосновка“ в Санкт Петербург. Той изнасилва и ограбва жертвите си, като предава вещите им на свои познати и на майка си. Няколко от жените са убити. През 2008 г. съдът го осъжда на 22 години затвор за две убийства, осем случая на сексуално насилие и 11 въоръжени грабежа. През 2023 г. присъдата му е удължена на 25 години, след като е доказано негово участие в още едно убийство.

Според информации на медиите „47news“ и „Фонтанка“, през 2024 г. Кийко се възползва от възможността да излезе от затвора, като подписва договор с Министерството на отбраната на Русия и заминава за фронта в Украйна. По време на службата си той е раняван няколко пъти и дори е отличен с държавния медал „За храброст“.

На 26 май т.г. в руските медии се появи информация, че Кийко се издирва в градчето Ропша, Ленинградска област. Първоначалните доклади сочеха, че той е избягал от военна болница след раняване (през лятото или есента на 2025 г.), а изчезването му е било прикрито от властите. Впоследствие „Фонтанка“ установи, че Кийко действително е включен във федералната база данни за издирвани лица заради заведено наказателно дело за самоволно напускане на поделението. Разследването започнало след сигнал от гражданин, който твърдял, че е видял мъж, приличащ на серийния убиец.

Според докладите обаче, през пролетта на 2025 г. Кийко действително е бил на лечение след бойно раняване и след като за кратко е обявен за беглец, е открит в болница в Кронщад. Негов съслужебец разказа пред медията „Ротонда“, че Кийко не е бягал, а след изписването си се е завърнал директно на фронта. Същият източник потвърждава, че „Сосновския маниак“ е изчезнал по време на боеве преди около шест месеца.

Журналистите са се свързали и с майката на Кийко, която изрази възмущението си от твърденията, че синът ѝ се крие. Тя сподели, че през декември 2025 г. е получила официален документ, според който синът ѝ се води „изчезнал по време на военни действия“. „Фонтанка“ съобщава, че руски дронове са атакували окопа, в който се е намирал Кийко, а телата на загиналите там така и не са били прибрани. Близкият до руските правоохранителни органи Телеграм канал „Shot“ също твърди, че затворникът-боец е загинал в Донецка област.

Майката на Кийко добавя още, че семейството няма никаква връзка с градчето Ропша, където полицията твърди, че го търси. „Аз съм от Санкт Петербург, всички живеем тук. Нямаме нищо там и никога не сме стъпвали наблизо“, заявява тя.

В момента военните и полицията в Русия са на мнение, че „няма кого да търсят“. Въпреки това, абсурдната ситуация остава – наказателното дело и статусът му на федерално издирван престъпник не могат да бъдат затворени, докато Кийко не бъде официално обявен за мъртъв.

Източник: meduza.io    
Андрей Кийко Сосновски маниак Русия Украйна война сериен убиец дезертьорство затворници военнослужещ издирване
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

„Това, което видях, ме шокира“: Пилотът от спасителната операция на Шумахер проговори след 12 години

„Това, което видях, ме шокира“: Пилотът от спасителната операция на Шумахер проговори след 12 години

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джил Байдън с принцеса Кейт

Каква е принцеса Кейт зад затворени врати? Джил Байдън с неочаквано разкритие

Любопитно Преди 31 минути

Бившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Любопитно Преди 32 минути

Внукът на Фанг Ланг, един от малкото оцелели китайци на борда, разкрива как съдбата на дядо му в ледения Атлантик е вдъхновила Джеймс Камерън за финала на емблематичния блокбъстър. Историята му излиза наяве години след трагедията

Mazda 6е

Къде е България в общата картина за електрификация на автопарка в Европа

България Преди 44 минути

Супер мащабен анализ на ситуацията във всички страни в Европа показва различната скорост, на която вървят отделните държави, но предначертаната посока от Брюксел не се е променила

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

България Преди 50 минути

Опозицията призова за спешни финансови реформи

Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

България Преди 1 час

Комбинацията от жарко слънце и примамливата прохлада на неохраняем водоем изглежда като перфектното бягство. Когато термометрите отчитат над 35 градуса, скокът в планинско езеро, бързотечаща река или дълбок язовир изглежда като моментално спасение, но крие смъртна опасност

<p>Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по&nbsp;казуса &bdquo;Баба Алино&ldquo;</p>

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

България Преди 1 час

Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

Любопитно Преди 1 час

На 19 август Античният театър в Пловдив ще оживее с премиерата на музикалния трилър „Суини Тод“. Мащабната продукция на режисьора Петър Одажиев събира на сцената Керана и Цвети Пеняшки, потапяйки ни в зрелищния и хипнотичен свят на Стивън Сондхайм

,

Трагедия в Тексас: Огромна експлозия в жилищен комплекс взе жертви, има ранени

Свят Преди 1 час

Кадри от въздуха показаха голям сграден комплекс, изгорял напълно, с високи пламъци, издигащи се от мястото

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Мадона направи шокиращи разкрития за интимния си живот по време на промоцията на новия си албум. Тя чистосърдечно призна кой е бил най-добрият ѝ партньор в леглото, но уточни, че класира единствено мъже, които вече не са сред живите

Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

България Преди 2 часа

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Свят Преди 2 часа

<p>АЕЦ &bdquo;Запорожие&ldquo; остана без връзка със света за 12 часа</p>

МААЕ: АЕЦ „Запорожие“ остана без връзка със света за 12 часа

Свят Преди 2 часа

Това е най-продължителното подобно прекъсване в обекта от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Свят Преди 2 часа

Докато САЩ и Пекин спорят кой ще владее Луната, тайният петдневен тест в орбита трябва да отговори на най-големия въпрос: Възможно ли е изобщо да се размножаваме и да създаваме живот извън Земята?

,

Находка на 121 млн. години: Учени откриха птица, ухажвала партньори с гигантски шлейф от пера

Любопитно Преди 2 часа

Учените смятат, че екземплярът е бил мъжки, тъй като в днешно време дългите декоративни опашни пера обикновено принадлежат на мъжките птици

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Любопитно Преди 2 часа

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

<p>Схемата &bdquo;Баба Алино&ldquo;: Проверяват длъжностни лица за прикриване на 104 незаконни сгради</p>

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

България Преди 2 часа

Четири досъдебни производства се водят по случая с мащабните незаконни постройки край Варна

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

На път: Зорница-София посреща изгрева край брега на Лимнос

Edna.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Слави Бинев бе преизбран за mредседател на Българската федерация по таекуондо с пълно единодушие

Gong.bg

Нападнатият от мечка шеф в БФС с шокиращи разкрития

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Румънският президент свика Върховния съвет за национална отбрана

Nova.bg