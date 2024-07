Положението е "критично тежко": Покровск е епицентър на бойните действия между Русия и Украйна

Р уските сили се опитват да пробият украинските отбранителни линии край източния град Покровск в Донецка област, според 47-ма механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна, цитирана от ДПА.

Градът в момента е епицентър на бойните действия във войната между Русия и Украйна, която започна с руската инвазия през февруари 2022 г.

Руската армия разчита предимно на масирани пехотни атаки, подкрепени от бойни дронове, съобщи в телевизионен ефир говорителката на бригадата Анастасия Блишчук.

„За последния месец сме виждали бронетехника само в единични случаи. Това е така, защото те просто нямат повече техника“, заяви тя.

УНИАН: Русия даде на САЩ проект за мирен договор с Украйна

Когато правим облитания с дронове, виждаме „огромни купища“ унищожена бронирана техника и затова руските сили се опитват да надвият в борбата чрез силни пехотни сили, допълни Блишчук.

Според украинския генерален щаб руската армия се опитва „да засили ударите си“ на Покровското направление. Съответно украинските сили укрепват отбранителните си линии и доставят допълнителни боеприпаси в района.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че силите му са установили контрол над квартал на ключовия град Часов Яр, докато Киев заяви, че в района се водят ожесточени боеве, предаде Ройтерс.

Часов Яр е разположен на високо поле на 20 км западно от Бахмут, град, превзет от руските войски миналата година.

И двете страни смятат Часов Яр за стратегическа отправна точка, която руските войски биха могли да използват за по-нататъшно настъпление в Донецка област към градовете Краматорск и Славянск.

"В резултат на активни действия силите на войскова групировка "Юг" установиха пълен контрол над квартал "Новий" на населения пункт Часов Яр и излязоха на по-благоприятни позиции в предните сектори", посочи отбранителното ведомство в Москва.

При руска атака срещу Днепър са убити най-малко петима души, а други 34 са ранени

Квартал "Новий" се намира в съседство в западна посока с канала Северски Донец - Донбас, който преминава през източната част на града.

Вчера Иван Петречак, говорител на 24-та бригада на Въоръжените сили на Украйна, заяви в ефира на украинската телевизия, че положението е "критично тежко", като по думите му в района на канала се водят боеве.

"Обстрелът не отслабва. Врагът използва артилерия и реактивни системи за залпов огън", каза Петречак. "Обстановката остава тежка. Но 24-та бригада удържа позициите си."

По думите на Петречак руските сили се придържат към познатата тактика да прехвърлят пехотни сили в гористи местности, след което да се пръсват на малки групи, за да атакуват украинските части. "Настъпващите войници се прикриват от артилерийски обстрел и щурмови дронове", посочи говорителят.

Според популярния украински военен блог "Дийп стейт" руските сили са "сравнили напълно със земята" квартал "Новий". Миналата седмица украински военен представител заяви, че руските войски са били изтласкани от района на канала.

Откакто през февруари превзеха ключовия град Авдеевка, руските сили бавно си проправят път през Източна Украйна.

I am grateful to @POTUS Joe Biden, both parties in Congress, and the entire American people for today’s military aid packages.



Additional air defense, artillery, anti-tank weapons, and other critical items, as well as funds to purchase Patriot and NASAMS missiles, will…