Украйна доближава червената линия на Путин

Н а Украйна е позволено да използва оръжия, снабдени от САЩ, за да атакува руска територия, но какви ще са последствията от последната зелена светлина на Вашингтон по отношение на червената линия на Владимир Путин?

Молбите на Киев към САЩ да използват оръжията им в Русия нараснаха през последния месец, тъй като войските на Москва постигнаха успехи в Харков и Украйна не можа да спре руските ракети насочени към нейния североизточен регион, пише Newsweek.

(Видеото е архивно: Кои са най-честите лъжи за участието на България и страните от ЕС във войната в Украйна)

Коментарът на държавния секретар, Антъни Блинкен, че Вашингтон е трябвало „да се адаптира и пригажда“ към войната, отразява позицията му за по-голяма военна помощ за Украйна.

Даренията на САЩ на ракети Javelin и Stinger преминаха към ракетни установки HIMARS, танкове M1 Abrams и скоро произведените в Америка реактивни самолети F-16, които ще бъдат доставени от други страни.

Ukraine using it's new ability to strike Russian territory with spectacular effect, taking out more of Russia's pricey and increasingly rare S-300/S-400 anti-aircraft batteries around Belgorod. Footage from sad Russians yesterday. https://t.co/MNd9VFgLH2 pic.twitter.com/CplG0wMtL3

Ударите на далечни разстояния, включително от наземно изстреляни ATACMS (Армейска тактическа ракетна система) остават забранени за Украйна – знак, че администрацията на Байдън все още се притеснява и цели да избегне ескалация.

Кремъл, който определи инвазията като прокси конфликт между Русия и НАТО, се позова на червените линии в хода на конфликта, стигайки дотам, че заплашва с ядрени действия, ако има екзистенциална заплаха за държавата и активно участие от Запада.

Досега Путин не е изпълнил военно обещанията си да накаже Запада за подкрепата му за Украйна, но дали това ще остане така и какви са неговите червени линии остава несигурно, особено като се има предвид съобщението му през май за учения за ядрено оръжие.

„Ще има момент за Русия, в който истинските червени линии ще бъдат пресечени и тогава, разбира се, те ще предприемат съответните контрамерки“, каза Николо Фасола, автор на книгата, издадена през юли, Претълкуване на стратегическата култура на Русия: Руският път на Война, каза Newsweek.

„Това потенциално ще има стратегически последици, тъй като може да се разглежда от Русия като значителна стъпка в ескалацията,“ добави Фасола.

„Русия може да реши да извърши различен набор от удари по различни цели и потенциално те отново биха могли да се насочат към украински активи на полска територия“, каза той. „Или биха могли да отидат за демонстрационно използване на тактически ядрени оръжия.“

Въпреки това Фасола, научен сътрудник в университета в Болоня, каза, че руснаците „са уплашени, както и ние, от ескалация“, поради което опасенията на Запада относно руската ескалация „не се оказаха правилни през последните няколко години“.

На 23 май руското външно министерство заяви, че Москва ще отвърне с удари по цели на Обединеното кралство, ако британско оръжие бъде използвано от Украйна за удари по руска територия.

👍"We don't encourage it, but the decision is up to Ukraine," - US Secretary of State Anthony Blinken on the use of American weapons for strikes on the territory of the russian Federation.



Now we're looking forward to hearing the russians whine. pic.twitter.com/Jy0uAJuPKw