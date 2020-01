Украински самолет със 180 души се разби в Техеран

С амолет „Боинг” 737 със 180 души на борда - пътници и екипаж, се разби след излитане от летището в Техеран

До момента няма информация за жертви и ранени. Съобщава се, че на място е разследващ екип. Към мястото на катастрофата са се отправили 10 линейки.

Инцидентът е станал след излитане от иранското международно летище „Имам Хомейни” в Техеран, вероятно поради технически проблеми, съобщи иранската информационна агенция Тазним в сряда сутринта.

Самолетът е излетял за Киев, столицата на Украйна. От сайта за проследяване на полети „Флайтрадар” 24 съобщиха, че „разследват съобщенията” за катастрофата. Те са видели в системата си самолетът да излита, но след това той е спрял да изпраща данни.

