Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители

6 октомври 2025, 12:34
Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област
Източник: iStock photos/Getty images

О коло 5400 жители в 24 населени места на руската Белгородска област са все още без електричество след атаки на украински дронове, съобщи в Telegram губернаторът областта Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители. Ремонтните работи продължават, летищата, чиято работа беше спряна, са подновили работата си.

Общо 40 социални обекта в Белгородска област са били защитени с мрежа против дронове, за целта са използвани 187 000 кв. м от защитния материал, добави ТАСС, като цитира пресслужбата на регионалните власти.

По-рано Русия заяви, че е прехванала 251 украински дрона тази нощ, от които 40 над анексирания от Москва украински полуостров Крим, припомня Франс прес. Това е необичайно масирана офанзива - обикновено при ударите, които си разменят двете страни, силите на Киев използват десетки дронове, често насочени срещу руските енергийни обекти, отбелязва агенцията.

От своя страна Москва засили ударите срещу украинската електропреносна мрежа, което предизвика опасения за кампания, целяща да потопи страната в мрак с приближаването на зимата. Подобно нещо тя се опита да направи и през 2024 г., отбелязва АФП.

