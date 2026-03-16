Свят

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

През уикенда над 145 дрона са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана

16 март 2026, 08:43
Р усия заяви днес, че Украйна е атакувала Москва с над 100 дрона този уикенд, като безпилотните летателни апарати са били свалени от руските системи за противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

Информацията, че през уикенда са били свалени над 100 дрона, летящи към Москва, бе съобщена от кмета на руската столица Сергей Собянин.

Русия и Украйна взаимно се атакуваха с дронове

Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, заяви, че тази нощ руските сили за противовъздушна отбрана са свалили най-малко 145 дрона, от които 53 над Московския регион.

Москва, заедно със заобикалящия я Московски регион, има население от около 22 милиона души.

Безпилотните летателни апарати (БЛА), широко известни като дронове, са летателни машини, които функционират без човешки пилот на борда. Тяхната работа може да бъде контролирана дистанционно от оператор на земята или да изпълняват автономно предварително програмирани мисии, използвайки вградени компютърни системи. Основната им характеристика е липсата на екипаж, което позволява изпълнението на задачи в опасни, труднодостъпни или рискови за човешкия живот среди.

Терминът "дрон" първоначално е използван предимно за военни цели, но днес обхваща изключително широк спектър от устройства – от малки играчки и хоби модели до сложни системи за разузнаване, логистика и наблюдение.

Историята на БЛА датира от началото на 20-ти век, с първоначални експерименти във военното дело, целящи създаването на управляеми торпеда или въздушни мишени за тренировки. През Първата световна война са разработени първите прототипи на безпилотни самолети, като например Kettering Bug. Значителен напредък е постигнат по време на Студената война, когато технологията се развива за стратегическо разузнаване и наблюдение. Истинският бум и разпространение обаче настъпва през 21-ви век, благодарение на експлозивния напредък в електрониката, GPS технологиите, миниатюризацията на сензорите, развитието на изкуствения интелект и подобренията в енергийните източници, което доведе до разширяване на техните способности и достъпност за широк кръг от потребители.

Значението на безпилотните летателни апарати се простира далеч отвъд първоначалните им военни приложения. В гражданския сектор те намират широко приложение в редица области.

  1. Използват се за професионална въздушна фотография и видеозаснемане, картографиране и геодезия, инспекция на труднодостъпна инфраструктура (мостове, електропроводи, вятърни турбини, петролни платформи) и мониторинг на околната среда.
  2. В прецизното земеделие дроновете помагат за анализ на състоянието на посевите и за оптимално пръскане.
  3. При бедствия и аварии те играят ключова роля при издирване и спасяване, оценка на щети и доставка на спешни помощи, осигурявайки бърз достъп до информация и логистична подкрепа в критични ситуации.

БЛА могат да бъдат категоризирани по размер, обхват, продължителност на полета, метод на излитане и кацане, както и по цел. Варират от малки, ръчно управляеми мултикоптери (напр. квадрокоптери) до големи, дългообхватни апарати с неподвижни крила, често сходни по вид с традиционни самолети. Технологията зад тях включва усъвършенствани системи за навигация (GPS, инерциални сензори), комуникационни връзки за контрол и предаване на данни в реално време, бордови компютри за обработка на информация и разнообразие от полезни товари като оптични и термални камери, лидари, радарни системи и други специализирани сензори. Задвижването обикновено е електрическо при по-малките модели или с двигатели с вътрешно горене при по-големите.

Въпреки многобройните си предимства, разпространението на БЛА повдига и важни въпроси, свързани с безопасността на въздушното пространство, неприкосновеността на личния живот, киберсигурността и етичните норми. Регулаторните органи по света активно работят по създаването на всеобхватни рамки за безопасното им интегриране във въздушното движение и за отговорното им използване. Бъдещето на безпилотните летателни апарати изглежда обещаващо, с тенденции към още по-голяма автономност, интегриране на усъвършенстван изкуствен интелект, подобрена издръжливост на батериите и значително разширяване на техните приложения, включително в градска логистика, интелигентен транспорт и дори бъдещ превоз на пътници.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
