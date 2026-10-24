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Сложи край на слуховете: Ким Чен Ун се появи в Китай след мълвата за смъртта му

Севернокорейският лидер приключи еднодневната си визита в граничния град Дандун, където се срещна с високопоставения китайски политически съветник Ван Хунин

24 октомври 2026, 20:18
Сложи край на слуховете: Ким Чен Ун се появи в Китай след мълвата за смъртта му
Източник: БТА / АП

Л идерът на Северна Корея Ким Чен Ун пристигна в китайския град Дандун, разположен на границата между двете държави, преминавайки по новооткрит мост. Това е първото му посещение в страната от 2025 година насам.

Визитата му идва на фона на зачестилите слухове за тежко влошено здравословно състояние. Част от спекулациите стигнаха дотам да твърдят, че диктаторът е починал, а властта в Пхенян се очаква да бъде поета от сестра му Ким Йо Чонг или от дъщеря му Ким Чун Е.

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Този месец Китай и Северна Корея официално откриха най-важния си сухопътен граничен пункт при Дандун. Целта е пълно възстановяване на търговско-икономическите връзки след години на обтегнати отношения и ограничения, причинени от пандемията.

Последното известно посещение на севернокорейския лидер в Китай бе през септември 2025 година по повод честванията на 80-ата годишнина от Деня на победата в Пекин, когато той се срещна с китайския президент Си Цзинпин. През юни същата година Си осъществи държавно посещение в Северна Корея – ясен знак за затопляне на двустранните отношения.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
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