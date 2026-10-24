Сложи край на слуховете: Ким Чен Ун се появи в Китай след мълвата за смъртта му

Л идерът на Северна Корея Ким Чен Ун пристигна в китайския град Дандун, разположен на границата между двете държави, преминавайки по новооткрит мост. Това е първото му посещение в страната от 2025 година насам.

Breaking News: North Korea’s leader, Kim Jong-un, visited China for the first time in over a year, a possible sign of deepening ties. https://t.co/MeKk2Oe2v3 — The New York Times (@nytimes) October 24, 2026

Визитата му идва на фона на зачестилите слухове за тежко влошено здравословно състояние. Част от спекулациите стигнаха дотам да твърдят, че диктаторът е починал, а властта в Пхенян се очаква да бъде поета от сестра му Ким Йо Чонг или от дъщеря му Ким Чун Е.

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Този месец Китай и Северна Корея официално откриха най-важния си сухопътен граничен пункт при Дандун. Целта е пълно възстановяване на търговско-икономическите връзки след години на обтегнати отношения и ограничения, причинени от пандемията.

Последното известно посещение на севернокорейския лидер в Китай бе през септември 2025 година по повод честванията на 80-ата годишнина от Деня на победата в Пекин, когато той се срещна с китайския президент Си Цзинпин. През юни същата година Си осъществи държавно посещение в Северна Корея – ясен знак за затопляне на двустранните отношения.