Уил Смит: Последствията от шамара на Оскарите бяха жестоки

Т ри години след като зашлеви комика Крис Рок на сцената на Оскарите, Уил Смит казва, че да сгреши толкова публично е било „жестоко“, пише BBC.

„Последните няколко години за мен бяха наистина дълбоки размисли“, казва актьорът пред Реми Бъргц от 1Xtra.

„След Оскарите за момент се изключих и наистина се впуснах във вътрешна работа и просто погледнах честно на себе си.“

На Уил му беше забранено да участва в церемонията по връчването на наградите в продължение на 10 години, след като той удари комик за това, че се е пошегувал с бръснатата глава на съпругата му - резултат от алопеция, състояние на косопад.

„За първи път в кариерата ми ми се наложи да се справя с ниво на неодобрение, което никога не ми се е налагало да изпитвам. Пристрастяването към одобрението на другите, което трябваше да преодолея, беше брутално“, казва Уил.

На церемонията по връчването на 2022 г. в Лос Анджелис Крис Рок се подигра с външния вид на съпругата на Уил - Джейда.

Клиповете, на които се вижда как Уил веднага излиза на сцената, удря го по лицето и му казва да не си позволява да споменава името на съпругата си, са гледани милиони пъти онлайн.

EXCLUSIVE: new wide angle from the Oscars shows how badly Will Smith judged his slap: by approximately four feet. #ChooseVotesNotViolence pic.twitter.com/ZETOQihgIt