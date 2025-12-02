Любопитно

"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда

Джейда Пинкет Смит е обвинена, че е заплашила живота на близък приятел на съпруга си Уил Смит, след като той е разкрил подробности за личния ѝ живот

2 декември 2025, 14:06
"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда
Източник: Getty Images

Д жейда Пинкет Смит е обвинена, че е заплашила живота на  близък приятел на съпруга си Уил Смит, след като той е разкрил подробности за личния ѝ живот, предаде Page Six

В иска, подаден на 7 ноември, Билаал Салаам – който се описва като „най-добрият приятел на Уил от почти 40 години“ – твърди, че Джейда го е заплашила на рождения ден на Уил на 25 септември 2021 г.

Джейда Пинкет Смит с първи коментар след шамара

„Докато бяхме във фоайето, Джейда Пинкет Смит се приближи до мен със седем души от антуража си, стана вербално агресивна и ме заплаши, че ако продължа да „разкривам личните ѝ дела“, „ще изчезна или ще бъда застрелян“.

Смит е настояла Салаам да подпише споразумение за неразгласяване (NDA) „или ще видиш какво ще стане“, твърди се в иска, до който „Page Six“ е получил достъп.

Салаам твърди, че един от асистентите на Джейда го е последвал до колата му и е продължил да го заплашва словесно.

В документите той заявява, че след като е отказал да помогне в овладяването на кризата след шамара на Уил срещу Крис Рок на „Оскарите“ през 2022 г., срещу него е започната „кампания за отмъщение“. Салаам посочва, че е отказал да изпълнява задачи, които е „смятал за незаконни, неетични или морално компрометиращи“.

Салаам съди Джейда за „умишлено причиняване на емоционален стрес“, тъй като тя е отрекла пред TMZ, че е виждала Уил да има интимни или сексуални контакти с мъже, както Салаам е твърдял. 

Салаам твърди, че „лъжливото отричане“ на Джейда е било целенасочен опит да го дискредитира и да внуши, че предишните му изказвания за Уил са „неточни, заблуждаващи или измислени“, което му е причинило „сериозен обществен присмех и загуба на доверие“.

Актьор, рапър, продуцент - невероятният Уил Смит
15 снимки
Уил Смит Мъже в черно
Уил Смит Мъже в черно
Уил Смит
Уил Смит семейство

Сред другите обвинения е и това, че мениджър от името на Джейда го е заплашил, че трябва „да изгладят нещата“ и „да приключат конфликта, преди някой да пострада физически“, във връзка с мемоарите, които Салаам планира да издаде.

Той твърди, че репутацията му е била съсипана, здравето му се е влошило и е понесъл финансови загуби и емоционална травма в резултат на предполагаемото „злонамерено, умишлено и безразсъдно поведение“ на Джейда.

Салаам иска обезщетение в размер на 3 милиона долара. Представители на Джейда и Уил все още не са коментирали иска.

Източник: Page Six    
Джейда Пинкет Смит Билаал Салаам Заплахи за живот Съдебен иск Разкрития за личен живот Уил Смит Хомосексуални твърдения Скандал в Холивуд Обезщетение 3 милиона долара Споразумение за неразгласяване
Последвайте ни

По темата

Желязков за Бюджет 2026: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Желязков за Бюджет 2026: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие

Hello: Крал Чарлз затваря вратата за помирението с принц Хари

Hello: Крал Чарлз затваря вратата за помирението с принц Хари

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

pariteni.bg
Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Свят Преди 24 минути

Предстоящата арктическа вълна може да е предварителен сигнал за още студено време през по-късния декември

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

Свят Преди 54 минути

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Свят Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

Свят Преди 1 час

Срещата между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се състои във вторник, 2 декември. Според Дмитрий Песков, Путин и Уиткоф ще се срещнат през втората половина на деня

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

България Преди 2 часа

По-късно разследващите установили, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда, той е намерен и задържан

Изненадващо - тези три плода помагат за по-здрава и лъскава коса

Изненадващо - тези три плода помагат за по-здрава и лъскава коса

Любопитно Преди 2 часа

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще бъде номиниран броени дни преди големия финал?

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

България Преди 2 часа

„Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция“, казва финансовият консултат Преслав Китипов

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

България Преди 2 часа

Данните са на Министерство на здравеопазването за състоянието на ХИВ епидемията в България

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

България Преди 2 часа

Съпругът на жената Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди през февруари

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

България Преди 2 часа

Тя ще се срещне с министъра на правосъдието по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София

Ето колко би струвал днес престоят на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

Ето колко би струвал днес престоят на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

Любопитно Преди 3 часа

Инфлацията превърна прочутата $1,000 вечеря на героя в "Сам вкъщи 2" в $2,233 днес, а цялото му пътуване до Ню Йорк би струвало $8,511 през 2025 г.

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

България Преди 3 часа

Средствата са предназначени да подкрепят икономическия растеж и конкурентоспособността на страната

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Миналият месец певицата сподели загадъчно видео от лекарски кабинет, но не разкри защо се нуждае от медицинска грижа

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Любопитно Преди 3 часа

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели актрисата

71 души са задържани след протеста в София

71 души са задържани след протеста в София

България Преди 3 часа

Ескалацията е допусната от хора, които са били предварително организирани, заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Всичко от днес

От мрежата

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ДЕКЕМВРИ 2025 са като уютна прегръдка в очакване на чудото

Edna.bg

Гергана и Маргарита от „Клетката“ – две актриси с Edna история

Edna.bg

Лудогорец пласира крило в Колумбия

Gong.bg

Анди Мъри: Обожавах да гледам как играе Федерер

Gong.bg

Желязков: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Nova.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица

Nova.bg