"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда

Д жейда Пинкет Смит е обвинена, че е заплашила живота на близък приятел на съпруга си Уил Смит, след като той е разкрил подробности за личния ѝ живот, предаде Page Six.

В иска, подаден на 7 ноември, Билаал Салаам – който се описва като „най-добрият приятел на Уил от почти 40 години“ – твърди, че Джейда го е заплашила на рождения ден на Уил на 25 септември 2021 г.

„Докато бяхме във фоайето, Джейда Пинкет Смит се приближи до мен със седем души от антуража си, стана вербално агресивна и ме заплаши, че ако продължа да „разкривам личните ѝ дела“, „ще изчезна или ще бъда застрелян“.

Смит е настояла Салаам да подпише споразумение за неразгласяване (NDA) „или ще видиш какво ще стане“, твърди се в иска, до който „Page Six“ е получил достъп.

Салаам твърди, че един от асистентите на Джейда го е последвал до колата му и е продължил да го заплашва словесно.

В документите той заявява, че след като е отказал да помогне в овладяването на кризата след шамара на Уил срещу Крис Рок на „Оскарите“ през 2022 г., срещу него е започната „кампания за отмъщение“. Салаам посочва, че е отказал да изпълнява задачи, които е „смятал за незаконни, неетични или морално компрометиращи“.

Салаам съди Джейда за „умишлено причиняване на емоционален стрес“, тъй като тя е отрекла пред TMZ, че е виждала Уил да има интимни или сексуални контакти с мъже, както Салаам е твърдял.

Салаам твърди, че „лъжливото отричане“ на Джейда е било целенасочен опит да го дискредитира и да внуши, че предишните му изказвания за Уил са „неточни, заблуждаващи или измислени“, което му е причинило „сериозен обществен присмех и загуба на доверие“.

Сред другите обвинения е и това, че мениджър от името на Джейда го е заплашил, че трябва „да изгладят нещата“ и „да приключат конфликта, преди някой да пострада физически“, във връзка с мемоарите, които Салаам планира да издаде.

Той твърди, че репутацията му е била съсипана, здравето му се е влошило и е понесъл финансови загуби и емоционална травма в резултат на предполагаемото „злонамерено, умишлено и безразсъдно поведение“ на Джейда.

Салаам иска обезщетение в размер на 3 милиона долара. Представители на Джейда и Уил все още не са коментирали иска.