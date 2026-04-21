Свят

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

21 април 2026, 12:15
Източник: AP/БТА

Ч етиримата кандидати за генерален секретар на ООН ще имат възможност да представят кандидатурите си днес и утре за ръководния пост на международната организация, преминаваща през криза, предаде "Ройтерс".

Изслушването на кандидатите ще бъде излъчвано на живо, допълва агенцията.

Кой ще е следващият шеф на ООН и ще бъде ли за първи път жена

Мишел Бачелет, Рафаел Гроси, Ребека Гринспан и Маки Сал са кандидати съответно на Чили, Аржентина, Коста Рика и Сенегал, които се надпреварват да бъдат избрани начело на 193-членната организация ООН, за петгодишен мандат, който може да бъде подновен.

Въпреки че на този етап те са единствените претенденти за поста, в идните месеци може да се появят и други, които да представят кандидатурите си.

Като обява за работа: ООН търси генерален секретар

Следващият генерален секретар на ООН ще се изправи пред нелеката задача да зададе нова посока на сполетяната от криза международната организация, чийто авторитет значително намаля през последни години.

Големите световни сили, въпреки че все по-често пренебрегват отдавна установените норми на международния правов ред, настояват ООН да се реформира, да намали разходите си и да докаже смисъла от съществуването си.

Първи днес ще бъдат изслушани Бачелет и Гроси, които ще отговарят на въпроси на представители от държавите членки на ООН и на неправителствени организации, а утре Гринспан и Сал ще представят основните си цели, които ще се стремят да постигнат начело на международната организация.

Понастоящем за поста на генерален секретар на ООН има по-малко кандидати в сравнение с 2016 г., когато настоящият ръководител на международната организация Антонио Гутериш беше избран измежду 13 претенденти, седем от които бяха жени.

Никоя жена не е била избирана за генерален секретар в 80-годишната история на ООН въпреки продължителните призиви за прекратяване на тази тенденция, а традицията повелява, че постът трябва да се заема от представители на различните континенти, като сега идва ред на Латинска Америка.

Друго неписано правило гласи, че генералният секретар никога не може да бъде кандидат на една от държавите членки на Съвета за сигурност на ООН, а именно Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ, за да се избегне прекомерното съсредоточаване на власт, въпреки че тяхната подкрепа е от ключово значение в дългия и сложен процес на избор на генерален секретар.

Източник: Николай Джамбазов/БТА    
ООН генерален секретар кандидати изслушване
