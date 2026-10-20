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Мъртъв ли е Ким Чен Ун? Пхенян пусна снимки „доказателства, че е жив“ след слухове за смъртта му

Севернокорейският лидер се появи на изложение за дрехи и обувки часове след като в мрежата се разпространиха твърдения, че е починал от мозъчен кръвоизлив в Пекин. Снимките трябва да разсеят паниката, но автентичността им остава непотвърдена

20 октомври 2026, 11:01
Мъртъв ли е Ким Чен Ун? Пхенян пусна снимки „доказателства, че е жив“ след слухове за смъртта му
Източник: БТА/AP

С еверна Корея публикува серия от снимки, служещи като явно „доказателство, че е жив“, показващи как Ким Чен Ун инспектира обувки и дамски дрехи - след като в социалните мрежи се разпространиха диви слухове, че диктаторът е починал от мозъчен кръвоизлив.

Изображенията, публикувани от севернокорейските държавни медии в понеделник, показват видимо оживения Ким да разглежда детски обувки, да жестикулира към официални лица и да инспектира дамски палта на изложение за облекло и обувки.

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Снимките се появиха само часове след като в интернет се разпространиха сензационни твърдения, че 42-годишният лидер е претърпял масивен мозъчен кръвоизлив, изпаднал е в кома и е починал, след като е бил транспортиран по спешност в Пекин за извънредно лечение.

Официалната Централна телеграфна агенция на Корея съобщи, че Ким е разгледал изложението в понеделник, въпреки че фотографиите не са били независимо проверени и остава неясно точно кога са били заснети.

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7 снимки
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким чен ун

На едно от изображенията Ким се навежда напред, за да инспектира малка розова обувка, държана от млада жена, облечена в бледорозова двуредна рокля.

Друга снимка показва севернокорейския диктатор разкрачен, с разперени ръце и отворена уста, докато изглежда, че говори подчертано с официално лице.

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Трета улавя Ким, посягащ към ръкава на дамско палто с цвят на ръжда, изложено върху манекен, докато няколко помощници вървят зад него.

Явната му поява пред обществеността идва след като Уанджун Сие, базиран в САЩ китайски дисидент, свързан с Демократичната партия на Китай, публикува поредица от експлозивни твърдения в платформата X в неделя.

Първоначално Сие твърдеше, че Ким е починал и че Китай е изпратил 9000 войници в Пхенян поради опасения от криза с унаследяването на властта.

Впоследствие той заяви, че екип от специалисти от болницата на Пекинския съюзен медицински колеж е бил изпратен в Северна Корея в събота, за да лекува Ким след тежък мозъчен кръвоизлив.

Според непотвърдената версия на Сие, севернокорейският лидер е изпаднал в кома, преди да бъде прехвърлен в Пекин, където лекарите не са успели да го спасят.

След това тялото му е било върнато тайничко в Северна Корея, твърди Сие.

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12 снимки
Ким Чен ун Ким Чу е
Ким Чен ун Ким Чу е
Ким Чен ун Ким Чу е
Ким Чен ун Ким Чу е

Никое от твърденията не бе придружено от медицински досиета, фотографии, установими свидетели или други независимо проверими доказателства.

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Въпреки това спекулациите придобиха популярност в социалните мрежи и бяха отразени от няколко международни медии, включително The Sun, който определи историята като непотвърдени спекулации.

Слуховете също така повдигнаха въпроси дали влиятелната сестра на Ким, Ким Йо Чен, е поела контрола над потайния режим.

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Последните фотографии обаче изглежда имат за цел да разсеят спекулациите относно съдбата на севернокорейския лидер, въпреки че Пхенян не е коментирал изрично съобщенията за смъртта му.

Здравето на Ким отдавна е обект на международно внимание.

На 30 септември Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви пред депутати, че Ким тежи около 140 килограма и е изложен на повишен риск от сърдечносъдови заболявания поради тежкото си затлъстяване.

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Въпреки това шпионската агенция заяви, че не е открила съществени признаци за влошено здраве, позовавайки се на способността на Ким да тича по стълби по време на инспекция на военноморски разрушител.

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114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин

Севернокорейските държавни медии по-рано съобщиха, че Ким е присъствал на откриването на Музея на революцията в националната отбрана на 11 октомври, като репортаж за церемонията бе публикуван два дни по-късно.

Тази поява обаче предхождаше медицинската спешна ситуация и затова не можеше да опровергае твърденията, че състоянието му внезапно се е влошило.

Последната паника около смъртта му също така напомня за известна фалшива тревога от 2020 г., когато Джи Сон-хо, севернокорейски беглец, който стана южнокорейски депутат, твърдеше, че е 99% сигурен, че Ким е починал след сърдечносъдова операция.

Впоследствие Ким се появи пред обществеността, а Джи се извини за разпространението на погрешното твърдение.

Това прогнозиране отпреди шест години се появи отново по време на последната истерия, като някои акаунти в интернет го представиха като ново доказателство, че севернокорейският лидер е починал.

The Post потърси коментар от правителствата на Северна Корея и Китай, както и от болницата на Пекинския съюзен медицински колеж.

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