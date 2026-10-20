Мъртъв ли е Ким Чен Ун? Пхенян пусна снимки „доказателства, че е жив“ след слухове за смъртта му

С еверна Корея публикува серия от снимки, служещи като явно „доказателство, че е жив“, показващи как Ким Чен Ун инспектира обувки и дамски дрехи - след като в социалните мрежи се разпространиха диви слухове, че диктаторът е починал от мозъчен кръвоизлив.

Изображенията, публикувани от севернокорейските държавни медии в понеделник, показват видимо оживения Ким да разглежда детски обувки, да жестикулира към официални лица и да инспектира дамски палта на изложение за облекло и обувки.

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Снимките се появиха само часове след като в интернет се разпространиха сензационни твърдения, че 42-годишният лидер е претърпял масивен мозъчен кръвоизлив, изпаднал е в кома и е починал, след като е бил транспортиран по спешност в Пекин за извънредно лечение.

NEW: Kim Jong Un on Monday "looked round the venue of the garment and footwear exhibition of the field of light industry," DPRK state media said. The photo-report came after rumors emerging on social media suggested he had died yesterday. https://t.co/rAZQMp2Uk6 https://t.co/hmjRn06KX5 — NK NEWS (@nknewsorg) October 19, 2026

Официалната Централна телеграфна агенция на Корея съобщи, че Ким е разгледал изложението в понеделник, въпреки че фотографиите не са били независимо проверени и остава неясно точно кога са били заснети.

На едно от изображенията Ким се навежда напред, за да инспектира малка розова обувка, държана от млада жена, облечена в бледорозова двуредна рокля.

Друга снимка показва севернокорейския диктатор разкрачен, с разперени ръце и отворена уста, докато изглежда, че говори подчертано с официално лице.

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Трета улавя Ким, посягащ към ръкава на дамско палто с цвят на ръжда, изложено върху манекен, докато няколко помощници вървят зад него.

Явната му поява пред обществеността идва след като Уанджун Сие, базиран в САЩ китайски дисидент, свързан с Демократичната партия на Китай, публикува поредица от експлозивни твърдения в платформата X в неделя.

Rumors circulate that Kim Jong-un has died, thwarting Kim Ju-ae's succession plans and potentially plunging North Korea into civil war. The Chinese Communist Party has reportedly dispatched 9,000 troops to Pyongyang to assist Kim Ju-ae in stabilizing her regime. In preparation for a potential civil war in North Korea, the Northern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army has entered a state of high alert (Level III), and all troops within the theater command have been ordered to...Leave, family visits, and demobilization/retirement are suspended; personnel who have left the area are recalled; and strict control over personnel entry and exit is enforced! — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

Първоначално Сие твърдеше, че Ким е починал и че Китай е изпратил 9000 войници в Пхенян поради опасения от криза с унаследяването на властта.

It is said that On October 17, Peking Union Medical College Hospital dispatched a team of cardiovascular and cerebrovascular medical experts to North Korea to participate in the rescue of North Korean leader Kim Jong Un, who was in critical condition. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

Впоследствие той заяви, че екип от специалисти от болницата на Пекинския съюзен медицински колеж е бил изпратен в Северна Корея в събота, за да лекува Ким след тежък мозъчен кръвоизлив.

It is rumored that recently,Kim Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and Supreme Leader of North Korea, suffered a severe cerebral hemorrhage and fell into a coma. Although a team of medical experts from Peking Union Medical College Hospital was dispatched to North Korea to assist in his treatment, the poor medical conditions in North Korea forced Kim Jong-un to be transferred to Peking Union Medical College Hospital for emergency treatment. However, due to the severity of his condition and the fact that the optimal window for treatment had passed, Kim Jong-un succumbed to his injuries and died. His body has been secretly transported back to North Korea, and the news of his death is being kept under wraps. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

Според непотвърдената версия на Сие, севернокорейският лидер е изпаднал в кома, преди да бъде прехвърлен в Пекин, където лекарите не са успели да го спасят.

След това тялото му е било върнато тайничко в Северна Корея, твърди Сие.

Никое от твърденията не бе придружено от медицински досиета, фотографии, установими свидетели или други независимо проверими доказателства.

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Въпреки това спекулациите придобиха популярност в социалните мрежи и бяха отразени от няколко международни медии, включително The Sun, който определи историята като непотвърдени спекулации.

Слуховете също така повдигнаха въпроси дали влиятелната сестра на Ким, Ким Йо Чен, е поела контрола над потайния режим.

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Последните фотографии обаче изглежда имат за цел да разсеят спекулациите относно съдбата на севернокорейския лидер, въпреки че Пхенян не е коментирал изрично съобщенията за смъртта му.

Здравето на Ким отдавна е обект на международно внимание.

На 30 септември Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви пред депутати, че Ким тежи около 140 килограма и е изложен на повишен риск от сърдечносъдови заболявания поради тежкото си затлъстяване.

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Въпреки това шпионската агенция заяви, че не е открила съществени признаци за влошено здраве, позовавайки се на способността на Ким да тича по стълби по време на инспекция на военноморски разрушител.

Севернокорейските държавни медии по-рано съобщиха, че Ким е присъствал на откриването на Музея на революцията в националната отбрана на 11 октомври, като репортаж за церемонията бе публикуван два дни по-късно.

Тази поява обаче предхождаше медицинската спешна ситуация и затова не можеше да опровергае твърденията, че състоянието му внезапно се е влошило.

Последната паника около смъртта му също така напомня за известна фалшива тревога от 2020 г., когато Джи Сон-хо, севернокорейски беглец, който стана южнокорейски депутат, твърдеше, че е 99% сигурен, че Ким е починал след сърдечносъдова операция.

Впоследствие Ким се появи пред обществеността, а Джи се извини за разпространението на погрешното твърдение.

Това прогнозиране отпреди шест години се появи отново по време на последната истерия, като някои акаунти в интернет го представиха като ново доказателство, че севернокорейският лидер е починал.

The Post потърси коментар от правителствата на Северна Корея и Китай, както и от болницата на Пекинския съюзен медицински колеж.