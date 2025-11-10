Свят

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове

10 ноември 2025, 17:24
САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити
Източник: Getty Images

В ъоръжените сили на САЩ удариха два плавателни съда, участвали в предполагаем пренос на наркотици в източната част на Тихия океан. Убити са шестима души на борда. Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от "Ройтерс".

"На нашето разузнаване беше известно, че тези съдове са свързани с трафик на наркотици, пренасяли са наркотици и са плавали по добре известен маршрут за наркотрафик", заяви Хегсет в X, придружавайки коментара си с видеоклип, показващ удара по лодките.

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове в близост до венецуелското крайбрежие и в Източния Тихи океан. По данни на американския министър на отбраната при акциите са ликвидирани над 70 души. Всичко това се случва на фона на усилено струпване на военни сили на САЩ Карибско море.

При всеки един от тези удари Вашингтон заяви, без да предоставя доказателства, че обстрелваните кораби са пренасяли наркотици. Чуждестранни лидери, американски конгресмени, юристи и роднини на убитите поискаха доказателства. Върховният комисар на ООН по човешките права определи ударите по предполагаеми наркотрафиканти като неприемливи и нарушение на международното хуманитарно право. Венецуела заявява, че те са незаконни и смята, че те се равняват на убийство и посегателство срещу суверенитета ѝ.

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Венецуелският президент Николас Мадуро твърди, че ударите са част от опити на Доналд Тръмп да свали правителството му – обвинение, което президентът на САЩ омаловажи, въпреки информацията за близки контакти между Вашингтон и венецуелската опозиция.

През септември САЩ засилиха военното си присъствие в Карибския басейн, включително с ядрена подводница и група военни кораби, придружаващи най-големия самолетоносач в света, което подтикна Мадуро да разшири правомощията си в сферата на сигурността и да разположи десетки хиляди войници в цялата страна, припомня "Ройтерс".

Източник: БТА, Асен Георгиев    
