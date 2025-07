Оцелели от самолетната катастрофа в Бангладеш: Най-добрият ми приятел умря пред очите ми

У жасен инцидент разтърси предградие на Дака, столицата на Бангладеш, след като тренировъчен реактивен самолет се разби директно в сграда на училищен кампус. Трагедията отне живота на най-малко 27 души, повечето от тях деца, и остави над 170 ранени, много от които с тежки изгаряния. Свидетели описват шокираща сцена, в която горящият самолет удря сграда точно пред погледите им.

Сред очевидците е и студентът Фархан Хасан, който тъкмо приключил тест и си тръгнал от класната стая, приказвайки с приятели, когато самолетът се ударил в училищния кампус.

Самолет се разби в училищен кампус в Бангладеш

Хасан разказа пред BBC Bangla:

"Горящият самолет удари сградата точно пред очите ми." Кадри от мястото на инцидента показват огнени облаци и гъст дим, които се издигат над училището, след като самолетът, модел F-7, се е сблъскал с двуетажна сграда. Въоръжените сили казаха, че реактивният самолет F-7 е претърпял механична повреда след излитане за тренировъчно учение малко след 13:00 местно време. Пилотът лейтенант Md. Таукир Ислам загина при инцидента.

"Най-добрият ми приятел, с който бях в класната стая, умря точно пред очите ми", каза Хасан.

"Пред очите ми... самолетът мина точно над главата му. Много родители стояха вътре, защото по-малките деца излизаха в края на учебния ден... самолетът взе родителите със себе си."

Учител в колежа, Резаул Ислам, сподели, че е видял самолета да се удря "директно" в сградата.

Друг учител, Масуд Тарик, каза пред Reuters, че е чул експлозия: "Когато погледнах назад, видях само огън и дим... Там имаше много настойници и деца."

Часове след инцидента в района цареше хаос, докато линейки и доброволци се опитваха да помогнат на ранените. Повече от 30 линейки бяха забелязани на местопроизшествието, а над 50 души пристигнаха в болници с различни травми, включително сериозни изгаряния. Повечето от пострадалите са деца на възраст между девет и 14 години.

Една жена, търсеща информация на местопроизшествието, каза пред BBC, че синът ѝ ѝ се е обадил веднага след катастрофата, но оттогава тя не е успяла да се свърже с него.

Много семейства и роднини на жертвите са били в болницата - включително Шах Алам, чичото на момче от 8-ма година, Танвир Ахмед, който загина при катастрофата.

"Моят обичан племенник е в моргата в момента", каза Алам, държейки се за по-малкия си брат - бащата на Танвир - който не можеше да говори, предаде BBC.

Националният институт по изгаряния и пластична хирургия съобщи, че хоспитализацията на жертвите е осъществена в седем различни болници в града, след като Министерството на здравеопазването организира спешни мерки. Обществеността реагира с готовност да дари кръв и да помогне на ранените, а представители на основните политически партии в страната изразиха съпричастност и се ангажираха да посетят пострадалите.

В отговор на трагедията, вторник, 22 юли, е обявен за ден на траур, като националното знаме е свалено наполовина. Лидерът на временното правителство Мохамед Юнус увери обществеността, че ще бъдат предприети "необходими мерки" за разследване на причините за инцидента и за осигуряване на помощ на пострадалите.

"Това е момент на дълбока скръб за нацията. Пожелавам на ранените бързо възстановяване и инструктирам всички власти, включително съответните болници, да се справят със ситуацията с изключителна важност", каза той в публикация в сайта на социалните медии X.

Според информация от военновъздушните сили, пилотът е предприел усилия да навигира самолета в по-слабо населена зона след възникването на механичен проблем. Самолетът е излетял от военновъздушна база в столицата, но трагедията е отнела не само животи, но и оставила дълбоки белези в душите на близките на жертвите.