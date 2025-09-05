Свят

Ученик от Косово намушка учителка в Германия, простреляха го

Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга

Обновена преди 1 час / 5 септември 2025, 13:13
Източник: БГНЕС

У чителка в техникум в западния германски град Есен беше ранена при нападение с хладно оръжие. Нападателят бе прострелян от полицията и задържан, предаде ДПА. Той бе арестуван до главната жп гара в Есен.

Представители на службите за сигурност заявиха, че заподозреният, за когото се смята, че е 17-годишен ученик от Косово, който учи в техникума, е бил прострелян, след като се е нахвърлил с нож върху полицейски служители, и в момента е настанен в болница. Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга.

Мъж рани с брадва четирима души във влак в Германия

Учителката също е настанена в болница. Според говорител на спешните служби, животът ѝ е вън от опасност.

Няма други ранени при инцидента, като разследващите предполагат, че учителката е била умишлено набелязана. Полицията изпратила на място голям брой служители и е обградила сградата.

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Журналисти от ДПА впоследствие са наблюдавали разполагането на специална оперативна група близо до централната жп гара в Есен, където младежът е бил задържан.

Кървава драма: Нападение с хладно оръжие в Германия, има жертва и ранени 

Говорител на градските власти заяви, че училището е общински техникум с около 1780 ученици, който предлага курсове в професионалните области като обществено хранене и домашно стопанство, както и социални грижи и здравеопазване. Есен е голям град в гъстонаселената Рурска област, в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

Източник: БТА, Асен Георгиев    
