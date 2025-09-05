Ученик от Косово намушка учителка в Германия, простреляха го

У чителка в техникум в западния германски град Есен беше ранена при нападение с хладно оръжие. Нападателят бе прострелян от полицията и задържан, предаде ДПА. Той бе арестуван до главната жп гара в Есен.
Представители на службите за сигурност заявиха, че заподозреният, за когото се смята, че е 17-годишен ученик от Косово, който учи в техникума, е бил прострелян, след като се е нахвърлил с нож върху полицейски служители, и в момента е настанен в болница. Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга.
Мъж рани с брадва четирима души във влак в Германия
Учителката също е настанена в болница. Според говорител на спешните служби, животът ѝ е вън от опасност.
Няма други ранени при инцидента, като разследващите предполагат, че учителката е била умишлено набелязана. Полицията изпратила на място голям брой служители и е обградила сградата.
Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие
Журналисти от ДПА впоследствие са наблюдавали разполагането на специална оперативна група близо до централната жп гара в Есен, където младежът е бил задържан.
Кървава драма: Нападение с хладно оръжие в Германия, има жертва и ранени
Говорител на градските власти заяви, че училището е общински техникум с около 1780 ученици, който предлага курсове в професионалните области като обществено хранене и домашно стопанство, както и социални грижи и здравеопазване. Есен е голям град в гъстонаселената Рурска област, в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия.
In Essen hat ein Schüler eine Lehrerin niedergestochen. Der Täter ist flüchtig. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. https://t.co/OBiT9L3SZ1 pic.twitter.com/8MZlLpiW69— NIUS (@niusde_) September 5, 2025