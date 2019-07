У чениците в едно виетнамско село правят неимоверни усилия, за да отидат на училище.

За да бъдат в час, децата влизат в найлонов чувал, после жител на селото ги пренася през бурните и опасни води на реката до другия бряг, където обаче ги очакват 15 километра от хлъзгави горски пътища до училище.

Рискът от този начин на придвижването през реката е голям, но децата знаят, че ако искат да избягат от бедността в малкото си село, те трябва да учат.

Около 50 ученици от Huoi Ha, в провинция Dien Bien Phu, ходят на училище по този начин през дъждовния сезон във Виетнам. През по-голямата част от годината местните жители си правят бамбукови мостове и салове, за да преминават през реката в района на селото, но през дъждовния период от годината тези плавателни средства се оказват твърде слаби, за да устоят на бурната вода.

Това е моментът, в който жителите стават креативни.

