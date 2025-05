Учени твърдят, че са открили останки от Ноевия ковчег

А мерикански изследователи твърдят, че са разгадали една от най-големите мистерии на Библията, след като са използвали радарна технология, за да картографират потенциални останки от Ноевия ковчег, предаде SkyNews.

„Точно това бихте очаквали да намерите, ако това беше лодка, в съответствие с библейските спецификации на Ноевия ковчег“, каза Андрю Джоунс, независим изследовател, пред Christian Broadcasting Network (CBN), като същевременно разкри новаторските резултати от неговия многогодишен проект.

Джоунс работи със сканирането на Ноевия ковчег, което той описва като „свободна организация от хора, които се интересуват от научна работа и популяризиране на мястото на ковчега“. Джоунс и неговият екип се опитват да разрешат вековния въпрос дали останките на легендарния кораб са в планините на източна Турция — на около 29 км южно от планината Арарат, което Библията описва като последното място за почивка на лодката.

очното място е формацията Durupinar — могила с форма на лодка, дълга 164 метра— със същите размери, описани в Книгата на Битие, както се казва, че Ковчегът е спасил човечеството и животните от катастрофално наводнение преди повече от 4300 години.

Последните сканирания от радар изглежда показват, че наистина корабът може да е там. Джоунс използва проникващ в земята радар, за да открие нещо,което приличаше на тунел с дължина около 4 метра, пресичащ центъра на формацията, съобщи Daily Mail. Същите тези сканирания уловиха трифекта от подземни слоеве, за които се предполагаше, че са поразително напомнящи на описанието в Библията на трите палуби на лодката — с други думи, това беше буквално „форма на кораб“.

Книгата Битие 6:16 гласи: „Направете покрив за ковчега и го завършете до лакът отгоре, и поставете вратата му отстрани. Направете го с долно, второ и трето ниво.“ Междувременно се твърди, че нов анализ на радарните данни разкрива „централни и странични коридори или коридори, минаващи през лодката.“ Като се има предвид възрастта на предполагаемия кораб, Джоунс каза, че не очаква да намери нищо „напълно запазено“, твърдейки, че останките включват "химически отпечатъци, парчета дърво в почвата и структура, наподобяваща зала". Също така бяха открити ъглови структури, разположени на 6 метра под повърхността, за които екипът предполага, че може да са помещения под повърхност, наподобяваща палуба — което прави това потенциално нещо повече от просто геоложка формация, както много учени предполагат.

Доказателства

„Това не е това, което бихте очаквали да видите, ако мястото е просто солиден скален блок или резултат от произволни отломки от кални потоци“, каза Джоунс, който смята, че вместо това съответства на библейските спецификации на Ноевия ковчег.

Корабът е описан в Библията като с размери приблизително 157 метра дълга, 26 метра широка и 16 метра висока.

Истина или съвпадение

Органичната материя, открита около мястото, изглежда предполага, че това не е просто някаква градска легенда, предизвикваща Индиана Джоунс, според екипа.

„Забелязахме, че тревата, растяща във формацията с форма на лодка, е с различен цвят в сравнение с района точно извън нея“, каза Джоунс, който вярваше, че това несъответствие предполага произход, създаден от човека. Междувременно изследване на 22 почвени проби, събрани от мястото, разкри, че предполагаемата структура има по-ниски нива на pH, два пъти повече органична материя — и 40% повече калий — вътре в сравнение с почвени проби извън формацията — които екипът счете „за съвместими с гниеща дървесина.“

„Ако познавате почвознанието — тъй като аз съм специалист по почвознание— ще разберете, че нивата на калий, органичната материя и pH могат да бъдат повлияни от разлагащ се органичен материал“, каза Уилям Крабтрий, друг член на сканирането на Ноевия ковчег. „Ако това беше дървена лодка и дървото беше изгнило с течение на времето, бихме очаквали да видим повишени нива на калий, промени в pH и по-високо органично съдържание — и точно това откриваме.“

В бъдеще екипът се надява да проведе проучване за сондиране на ядрото заедно с допълнителни проникващи в земята радарни сканирания около хранилището, за да различи по-добре какво се крие отдолу, съобщи CBN.

„Искаме да сравним това, което е вътре във формацията, с това, което е отвън“, каза Джоунс. „Това може да ни даде много по-ясна картина дали това наистина е нещо създадено от човека.“