"Ще застрелям вашия скъп президент": Арестуваха имигрант за заплахи за убийство срещу Тръмп

А мериканските имиграционни власти арестуваха мексикански имигрант, за когото се предполага, че заплашил да застреля президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Предполага се, че 54-годишният Рамон Моралес Рейес е изпратил писмо до служител на Имиграционната и митническа служба на САЩ, в което заявява, че ще "застрелям вашия скъп президент (в главата)" на един от митингите му, според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което публикува снимка на писмото.

Тръмп е бил информиран за предполагаеми заплахи за убийството му от Иран

В писмото Моралес посочва, че Имиграционната и митническа служба на САЩ е депортирала членове на семейството му, но без да споменава конкретни хора. "Омръзна ми този президент да се гаври с нас, мексиканците – ние сме направили повече за тази страна, отколкото вие, белите хора", се посочва в писмото.

По време на президентската си кампания през 2024 г. срещу Тръмп бяха извършени два опита за убийство, единия от които по време на митинг в град Бътлър, щата Пенсилвания. Заподозрените и за двете покушения бяха американски граждани.

