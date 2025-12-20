Свят

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба

20 декември 2025, 14:26
Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе
Източник: БТА

Т айванските власти днес съобщиха, че заподозряният, който уби трима души и  рани 11 други при нападения с нож и димни гранати в столицата на острова, е планирал нападенията и е запалил пожари на други места по-рано през деня, съобщи Асошиейтед прес. 

Заподозреният, идентифициран като 27-годишният Чанг Вен,  загина, след като  падна от сградата на универсален магазин в Тайпе след нападението. 

Нападенията шокираха Тайван, където насилствените престъпления са рядкост, и накараха властите да засилят мерките за сигурност на места с големи струпвания на хора и големи събития, включително празненствата за Нова година, които обикновено привличат много местни жители и туристи на открито за отброяване на секундите до новата година.

Чанг Джунг-Син, генерален директор на Националната полицейска агенция, заяви, че заподозряният е започнал серия от нападения в 15:40 ч. местно време, като първо е запалил огньове на пътища и е нанесъл щети на автомобили и мотоциклети. Той също така е запалил мястото, където е живял. 

По-късно заподозреният хвърли димни гранати близо до два изхода на главната метростанция в Тайпе и използва нож, за да нарани смъртоносно един човек, каза Чанг. След атаката заподозреният се върна по подземен път в хотела, където отсядал. След това е хвърли още димни гранати и използва ножа си, за да убие още един човек пред универсалния магазин Eslite Spectrum Nanxi, каза официалният представител.

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Той е нанесъл смъртоносни рани и на друг човек на четвъртия етаж на сградата на универсалния магазин, преди да скочи от петия етаж, каза Чанг.

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба, съобщи агенция Киодо.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Тайпе Нападение Чанг Вен Убиства Нож Димни гранати Ранени Мерки за сигурност Насилствени престъпления Самоубийство
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 18 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй" заради повреда в турбината
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 16 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 19 часа
