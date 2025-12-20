Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Т айванските власти днес съобщиха, че заподозряният, който уби трима души и рани 11 други при нападения с нож и димни гранати в столицата на острова, е планирал нападенията и е запалил пожари на други места по-рано през деня, съобщи Асошиейтед прес.

Заподозреният, идентифициран като 27-годишният Чанг Вен, загина, след като падна от сградата на универсален магазин в Тайпе след нападението.

❗️⚠️🇹🇼 - A 27-year-old Taiwanese man identified by authorities as Chang carried out an attack in central Taipei. The incident began around 5 p.m. when he threw multiple smoke grenades near exits at Taipei Main Station, causing panic and initial injuries from smoke inhalation and… pic.twitter.com/3iy51kUFXE — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 19, 2025

Нападенията шокираха Тайван, където насилствените престъпления са рядкост, и накараха властите да засилят мерките за сигурност на места с големи струпвания на хора и големи събития, включително празненствата за Нова година, които обикновено привличат много местни жители и туристи на открито за отброяване на секундите до новата година.

Чанг Джунг-Син, генерален директор на Националната полицейска агенция, заяви, че заподозряният е започнал серия от нападения в 15:40 ч. местно време, като първо е запалил огньове на пътища и е нанесъл щети на автомобили и мотоциклети. Той също така е запалил мястото, където е живял.

По-късно заподозреният хвърли димни гранати близо до два изхода на главната метростанция в Тайпе и използва нож, за да нарани смъртоносно един човек, каза Чанг. След атаката заподозреният се върна по подземен път в хотела, където отсядал. След това е хвърли още димни гранати и използва ножа си, за да убие още един човек пред универсалния магазин Eslite Spectrum Nanxi, каза официалният представител.

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Той е нанесъл смъртоносни рани и на друг човек на четвъртия етаж на сградата на универсалния магазин, преди да скочи от петия етаж, каза Чанг.

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба, съобщи агенция Киодо.