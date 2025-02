"Тя умря заради шоколад": Убийството на 13-годишна прислужница шокира Пакистан

Д войка в североизточен Пакистан беше задържана по подозрение за убийството на 13-годишно момиче, което е работило за тях като прислужница. Причината – предполагаема кражба на шоколад.

Момичето, носещо само едно име – Икра, почина от множество наранявания в болница миналата сряда, на 12 февруари. Според предварителното полицейско разследване тя е била измъчвана.

Случаят в град Равалпинди предизвика широко обществено възмущение и стана повод за дебати относно детския труд и малтретирането на домашните работници. В социалните мрежи хаштагът #JusticeforIqra събра десетки хиляди реакции.

Работила от осемгодишна възраст заради дългове

Законите в Пакистан забраняват наемането на домашни помощници под 15-годишна възраст в провинция Пенджаб, но това не е попречило на Икра да бъде изпратена на работа още от осемгодишна.

'Died for stealing chocolate': Pakistan anger over death of child maid https://t.co/A3iSImo0ej