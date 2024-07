Шокиращи кадри от боди камера показват последните мигове на Соня Маси

В понеделник властите разпространиха кадри от камерата за наблюдение на последните мигове на Соня Маси, преди тя да бъде простреляна смъртоносно от органите на реда в дома си в Спрингфийлд, Илинойс.

36-годишната Маси е била убита на 6 юли, след като се обадила в шерифската служба на окръг Сангамон, защото се страхувала, че навън може да има клошар, съобщават адвокатът на семейството ѝ и полицията на щата Илинойс.

Бившият заместник на окръг Сангамон Шон Грейсън е обвинен, че е застрелял Маси в лицето, след като той и друг полицай са били изпратени в дома ѝ малко преди 1 ч. през нощта.

На Грейсън са повдигнати обвинения в убийство от първа степен, нанасяне на телесна повреда с огнестрелно оръжие при утежняващи вината обстоятелства и длъжностно престъпление, заяви прокурорът на окръг Сангамон Джон Милхайзър.

Absolutely horrific. “Body camera video shows Sonya Massey's final moments before she was fatally shot by a deputy”. https://t.co/BOpqITtuL6