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Търговската война ескалира: Белият дом наложи 50-процентови мита върху канадски стоки

Новите тарифи ще засегнат внос за около 20 млрд. долара

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 09:32
Търговската война ескалира: Белият дом наложи 50-процентови мита върху канадски стоки
Сред продуктите, които попадат в обхвата на мярката, са хокейни стикове, вино, цимент и редица други стоки   
Източник: AP/БТА

Б елият дом обяви ново 50-процентно мито върху широк кръг канадски стоки, с което допълнително изостря търговския спор между Съединените щати и един от най-големите им търговски партньори, предаде ДПА.

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

По информация на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър новите мита ще засегнат канадски внос на стойност около 20 млрд. долара. Сред продуктите, които попадат в обхвата на мярката, са хокейни стикове, вино, цимент и редица други стоки.

Предвижда се тарифите да влязат в сила на 19 август, 30 дни след подписването на указа от американския президент Доналд Тръмп.

  • Вашингтон: Мярката е отговор на канадската политика

От Белия дом заявиха, че решението е в отговор на „дискриминационната, неравностойна и безпричинна митническа схема“ на Канада. Според американската администрация новите мита имат за цел да подобрят условията за износ на произведени в САЩ автомобили.

Тръмп увеличи митата за стоки от Канада до 35%

Това е поредната стъпка в ескалиращия търговски конфликт между двете съседни държави.

По време на втория си президентски мандат Доналд Тръмп превърна митата в основен инструмент на търговската политика на САЩ. Той нееднократно обвинява Канада, както и други ключови търговски партньори, че поддържат несправедливи и непрозрачни търговски практики спрямо Вашингтон.

  • Канада е готова за нови преговори

Канадският премиер Марк Карни заяви, че Отава е готова да продължи разговорите със Съединените щати в търсене на решение на спора.

„Това е поредното едностранно търговско действие на Съединените щати чрез налагането на мита, което е в пряко нарушение на Споразумението между Канада, САЩ и Мексико“, заяви Карни.

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

По думите му канадското правителство вече е представило предложения за уреждане на спора и е готово да активизира преговорите с американската страна.

  • Търговското напрежение продължава

Търговските отношения между Вашингтон и Отава са под напрежение през последните месеци заради серия от взаимни обвинения относно достъпа до пазарите, митническите режими и условията за автомобилната индустрия.

Анализатори предупреждават, че новите американски мита могат да засегнат двустранната търговия и да окажат влияние върху редица сектори от икономиките на двете държави, ако спорът не бъде решен чрез преговори.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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