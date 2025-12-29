Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция

Т рима полицаи са загинали, а осем служители на полицията и един охранител са ранени при операция срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в турския град Ялова. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая. По думите му „терористи от ИДИЛ са открили стрелба по време на акцията, като при ответните действия шестима терористи са били ликвидирани“.

По информация на Анадолската агенция операцията е проведена от екипи на Областната дирекция на полицията срещу къща, разположена на пътя към село Елмалък, в района на Ялова, в рамките на действия срещу ИДИЛ.

Министър Йерликая потвърди пред журналисти, че при престрелката са загинали трима полицаи, а общо девет представители на силите за сигурност са пострадали.

Във връзка с операцията е наложена временна забрана за медийно отразяване. В съобщение на Съвета за радио и телевизия на Турция (RTÜK), публикувано в официалния му профил в социалните мрежи, се посочва, че по решение на Съда по наказателни дела в Ялова е въведена забрана за разпространение на информация по случая, извън официалните изявления на компетентните институции. От медийните доставчици се изисква да спазват действащото законодателство и принципите на отговорната журналистика.

От Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на президентството също излязоха с позиция, в която се предупреждава за разпространението на неверни и непотвърдени твърдения, особено в социалните мрежи, свързани с операцията в Ялова. В изявлението се подчертава, че всички компетентни институции действат координирано и решително с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите, като се призовава обществеността да се доверява единствено на официалните източници и да не се поддава на дезинформация.