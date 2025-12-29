Свят

Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция

Девет представители на силите за сигурност са пострадали

29 декември 2025, 11:15
Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция
Източник: iStock

Т рима полицаи са загинали, а осем служители на полицията и един охранител са ранени при операция срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в турския град Ялова. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая. По думите му „терористи от ИДИЛ са открили стрелба по време на акцията, като при ответните действия шестима терористи са били ликвидирани“.

По информация на Анадолската агенция операцията е проведена от екипи на Областната дирекция на полицията срещу къща, разположена на пътя към село Елмалък, в района на Ялова, в рамките на действия срещу ИДИЛ.

Министър Йерликая потвърди пред журналисти, че при престрелката са загинали трима полицаи, а общо девет представители на силите за сигурност са пострадали.

Във връзка с операцията е наложена временна забрана за медийно отразяване. В съобщение на Съвета за радио и телевизия на Турция (RTÜK), публикувано в официалния му профил в социалните мрежи, се посочва, че по решение на Съда по наказателни дела в Ялова е въведена забрана за разпространение на информация по случая, извън официалните изявления на компетентните институции. От медийните доставчици се изисква да спазват действащото законодателство и принципите на отговорната журналистика.

От Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на президентството също излязоха с позиция, в която се предупреждава за разпространението на неверни и непотвърдени твърдения, особено в социалните мрежи, свързани с операцията в Ялова. В изявлението се подчертава, че всички компетентни институции действат координирано и решително с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите, като се призовава обществеността да се доверява единствено на официалните източници и да не се поддава на дезинформация. 

Източник: БГНЕС    
Операция срещу ИДИЛ Ялова Турция Загинали полицаи Пострадали служители на реда Ликвидирани терористи Антитерористична акция Престрелка Забрана за медии Дезинформация
Последвайте ни
Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Една от четири: Защо бракуват все повече коли дори след катастрофи с малко щети

Една от четири: Защо бракуват все повече коли дори след катастрофи с малко щети

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актьор съди Тайлър Пери за сексуално посегателство

Актьор съди Тайлър Пери за сексуално посегателство

Свят Преди 23 минути

Марио Родригес е подал иска в Калифорния, твърдейки, че Пери го е подлагал на многократни нежелани сексуални аванси в продължение на няколко години, вк

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

България Преди 42 минути

Най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

България Преди 1 час

Петър Петров кара огромен тир с една ръка, но в САЩ

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Автор на скулптурата е беларуският артист Хенрик Лойка, който я е създал само за три часа

.

Русия отвори отново театъра, разрушен по време на обсадата на Мариупол

Свят Преди 1 час

Най-малко 12 души са били убити при бомбардировката на театъра през 2022 г.

Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван

Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван

Свят Преди 1 час

Пекин претендира, че Тайван е част от суверенната му територия и отказва да изключи използването на военни действия за завладяване на островната демокрация

.

"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

България Преди 1 час

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Свят Преди 1 час

Френската актриса, превърнала се в противоречива фигура през по-късните си години, е имала няколко нашумели връзки и четири брака

.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 1 час

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Любопитно Преди 1 час

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Свят Преди 2 часа

Най-тежко засегнати са районите около Гранада и Малага

АЕЦ "Запорожие"

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Свят Преди 2 часа

Рафаел Гроси, ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви, че ремонтите на електропроводите в близост до Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) са започнали, след като агенцията е договорила локално прекратяване на огъня в района

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Любопитно Преди 2 часа

Равносметка на година, в която ученето, диалогът и смелостта да „вдигнеш ръка“ се превърнаха в култура

.

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

България Преди 2 часа

Близките на убитото момиче определят наказанието от две години и половина затвор като „болезнено ниско“ и липса на справедливост

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Свят Преди 2 часа

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Спасяват наш легендарен клуб

Gong.bg

Гласувай за Betano Играч на кръга! Избери най-добрия в Англия

Gong.bg

2 години и половина затвор за причинилия катастрофата, в която загина Божидара, семейството ще търси справедливост в Страсбург

Nova.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg