"Туристи, вървете си вкъщи!": Мащабен протест в Палма де Майорка

Н ад десет хиляди души излязоха на улиците на курортния град Палма де Майорка на най-големия от испанските Балеарски острови - Майорка, за да протестират срещу наплива от туристи под наслова "Туристи, вървете си вкъщи!", предаде ДПА.

Мнозина носеха плакати с надписи "Нека кажем "Стига!" и "Майорка не е за продан" по време на протестно шествие снощи, отбелязва агенцията. Според организаторите към протестите са се присъединили двадесет и пет хиляди души, които осъждат нарастването на броя на гостите на острова и на туристическите апарткомплекси на фона на жилищната криза.

Spain protests demand UK holidaymakers stay away as tourism ‘reaches limit’



About 10,000 people protested in Palma de Mallorca against excessive tourism, with more demonstrations planned this summer@grahamkeeley reports https://t.co/prgfEw6uxU