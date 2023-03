Турция спира транзита на забранени стоки към Русия

Т урция спира от месец март транзита на забранени от Запада стоки към Русия. Това се случва година след началото на войната в Украйна и нарастващия натиск от страна на САЩ и Европа върху Анкара да предприеме действия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на високопоставен служител по износа и дипломат.

Turkey halted the transit of Western-sanctioned goods to Russia this month after a year of war in Ukraine and mounting US and European pressure on Ankara for action, a top export official and a diplomat said. https://t.co/xg7L8YdRTJ