Д оналд Тръмп смята, че украинските власти са злоупотребили със средства на американските данъкоплатци, изпратени от Вашингтон за Киев, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит на редовен брифинг за журналисти.

Ще остави ли Тръмп Украйна да падне?

„Вижте, мисля, че президентът ясно заяви, когато каза снощи, че корупцията никога не е полезна и не иска да се злоупотребява с парите на американските данъкоплатци. Поради тази причина той прекрати безкрайните чекове, които предишната администрация изписваше, за да финансира тази война“, каза тя, когато беше помолена да коментира начина, по който американската администрация се справя с разследванията за корупция във властта на Украйна. „Съединените щати продават оръжия на НАТО, които след това се изпращат в Украйна. Това е съвсем различна ситуация от тази, когато американският народ подписваше празни чекове, за да води война в далечна страна. Това не отслабва решимостта на администрацията да сложи край на тази война, но мисля, че илюстрира ангажимента на президента винаги да поставя американския народ и американските данъкоплатци на първо място“, добави Ливит.