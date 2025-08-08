Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази надежда, че на предстоящата си среща на върха Армения и Азербайджан ще подпишат споразумение, което да се превърне в първата стъпка към мирен договор, предаде АРМЕНПРЕС.

„Президентът Тръмп е отдаден на мира и е отдаден на идеята да бъде президента на мира“, каза Рубио в интервю.

Заговор за държавен преврат беше предотвратен в Армения

„И така, видя се как се намесихме директно, когато Индия и Пакистан започнаха война и президентът успя да постигне мир. Камбоджа и Тайланд са наскорошен пример, надяваме се за Азербайджан и Армения - сега записваме предаването тук (интервюто е записано вчера – бел. ред.), но в петък тази седмица ще бъдем тук, за да подпишем споразумение и да направим първата стъпка към мирен договор. Конго-Руанда е пример за 30-годишна война, в която са загинали 7 милиона души и все пак успяхме да ги доведем тук, за да подпишат примирие. Очевидно трябва да се върши много работа и в бъдеще, защото мирът не е неизменен. За мира трябва винаги да се работи и той да бъде поддържан,“ поясни Рубио.

Армения подава кандидатура за членство в ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде домакин на арменския премиер Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев днес за това, което той нарече „Историческа среща за мир“.

В публикация в Трут сошъл Тръмп посочи, че Съединените щати ще подпишат и двустранни споразумения с двете страни, за да търсят икономически възможности.

Той добави, че администрацията му е в контакт както с Ереван, така и с Баку от доста време.