Тръмп ще обжалва историческото решение на съда срещу него

Д оналд Тръмп обяви, че ще обжалва вчерашното решение на съда, превърнало го в първия президент в американската история, признат за виновен в извършване на криминално деяние. Но за да го направи, той ще трябва да изчака до 11 юли, когато ще бъде произнесена присъдата срещу него, предаде Ройтерс.

В остро изказване от фоайето на притежавания от него небостъргач "Тръмп Тауър" в Манхатън, където през 2015 г. той обяви кандидатурата си за президент, Тръмп повтори тезата си, че процесът срещу него е по скалъпени обвинения с цел да се осуети връщането му в Белия дом, и предупреди, че вчерашното съдебно решение показва, че никой американец не е застрахован, че няма да стане жертва на политическо преследване.

Президентът и порнозвездата: 7-те неща, които заковаха Тръмп

"Щом могат да го направят с мен, могат да го направят с всекиго", каза Тръмп в 33-минутна реч. Аплодиран от присъстващите си привърженици, милиардерът, който ще бъде кандидатът на републиканците на тазгодишните президентски избори, реши да не отговоря на журналистически въпроси.

Вчерашното съдебно решение поставя САЩ в непозната за тях ситуация в навечерието на вота на 5 ноември, когато 77-годишният Тръмп ще се опита да си върне Белия дом от 81-годишния президент демократ Джо Байдън.

Обвинението, по което милиардерът беше признат за виновен - фалшифициране на бизнес документация, се наказва с до четири години затвор. Американската съдебна практика показва, че често пъти в подобен случай се налагат по-кратки присъди, глоби или пробация, макар че при избора на съдебни заседатели съдията по делото заяви, че Тръмп може да влезе в затвора.

TRUMP JUST TOLD THE WORLD, “ Do a plea, almost who wouldn’t do that plea!” As he sympathizes with Michael Cohen’s decision to testify against him in the Federal Election Fraud Case. After watching this video, do you share the same sympathy as Trump does for Cohen? #trump2024… pic.twitter.com/DT5tloPcKi