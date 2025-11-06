С ъветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа преди престоящата му среща с американския държавен глава Доналд Тръмп, която ще се състои в понеделник, 10 ноември, в Белия дом, съобщи "Ройтерс".

Приетата днес резолюция от Съвета за сигурност бе подготвена от САЩ, като с нея се отменят и санкциите срещу сирийския вътрешен министър Анас Хатаб.

Резолюцията бе приета с 14 гласа "за", а само Китай се въздържа.