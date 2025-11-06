Свят

ООН отмени санкциите срещу сирийския президент

Приетата днес резолюция от Съвета за сигурност бе подготвена от САЩ

6 ноември 2025, 23:33
ООН отмени санкциите срещу сирийския президент
Източник: AP/БТА

С ъветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа преди престоящата му среща с американския държавен глава Доналд Тръмп, която ще се състои в понеделник, 10 ноември, в Белия дом, съобщи "Ройтерс".

Какво си казаха Тръмп и Ал-Шараа

Приетата днес резолюция от Съвета за сигурност бе подготвена от САЩ, като с нея се отменят и санкциите срещу сирийския вътрешен министър Анас Хатаб.

Тръмп отмени санкциите срещу Сирия след падането на Асад

Резолюцията бе приета с 14 гласа "за", а само Китай се въздържа.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Отмяна на санкции Сирия Доналд Тръмп Ахмед аш Шараа
Последвайте ни
Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

Полша тренира нова 400 000 армия

Полша тренира нова 400 000 армия

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 17 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 16 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 16 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 15 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна удари огромна рафинерия на „Лукойл“ в Русия

Украйна удари огромна рафинерия на „Лукойл“ в Русия

Свят Преди 1 час

Само в четвъртък, според Москва, са били изстреляни най-малко 75 дрона

Дрон затвори летището в Гьотеборг

Дрон затвори летището в Гьотеборг

Свят Преди 1 час

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

България Преди 3 часа

Промените са предложени от Хамид Хамид от парламентарната група на "ДПС-Ново Начало“

ВСС сменя прокурора, разследващ главния прокурор

ВСС сменя прокурора, разследващ главния прокурор

България Преди 3 часа

Мандатът ѝ изтича в началото на декември

Цигарите поскъпват през 2026 година

Цигарите поскъпват през 2026 година

България Преди 3 часа

При нагреваемите изделия промяната ще е с 15-20 стотинки нагоре

Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност

Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност

България Преди 4 часа

Зеленски: Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество

Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

България Преди 4 часа

В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия

Георг Георгиев пред ООН: България прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека

Георг Георгиев пред ООН: България прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека

Свят Преди 4 часа

Външният министър представи напредъка на страната по Универсалния периодичен преглед на ООН

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

България Преди 5 часа

Районът край мястото на инцидента е отцепен

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Свят Преди 5 часа

Неидентифициран 39-годишен британски гражданин „е тясно свързан със склада за оръжия“

<p>Ума Търман предупреди дъщерята&nbsp;за тайния фетиш на Куентин Тарантино</p>

Ума Търман предупреди дъщерята Мая Хоук за тайния фетиш на Куентин Тарантино

Любопитно Преди 6 часа

От години има слухове за странния фетиш на прочутия режисьор

Доналд Тръмп навлиза в "куцото пате" на своето управление

Доналд Тръмп навлиза в "куцото пате" на своето управление

Свят Преди 6 часа

Републиканците започват да осъзнават, че скоро ще останат без него и ще трябва сами да се справят с политическите последици

Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Любопитно Преди 6 часа

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Любопитно Преди 6 часа

Как да различим инфаркт от инсулт и защо бързата реакция е решаваща за живота

Кола помете две жени на пешеходна пътека в София

Кола помете две жени на пешеходна пътека в София

България Преди 6 часа

Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане

САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити

САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възобновяването на ядрените опити

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Геро и Угрински съветват Графа в “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Ема Стоун - актрисата, която прави Холивуд по - човечен

Edna.bg

Привържениците на Левски с шествие преди сблъсъка с ЦСКА

Gong.bg

НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец 2:1, страхотен гол на Сон

Gong.bg

Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

Nova.bg

След исканата оставка: Главният архитект на София настоява за разговор с Васил Терзиев

Nova.bg