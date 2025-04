Тръмп прави американските душове „велики отново“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед в сряда за премахване на ограниченията върху налягането на водата от душовете, тема, която той повдигна по време на предизборната си кампания и по време на първия си мандат в Белия дом, съобщава Newsweek.

В сряда, часове след въвеждането на 90-дневна пауза на повечето реципрочни тарифи, Тръмп подписа изпълнителна заповед, която нарежда „отмяната на регламента от 13 000 думи, определящ „душовете“. Той конкретно нарежда на министъра на енергетиката (Крис Райт) да

отмени наредбата, която засяга начина, по който се прилага стандартът за водния поток и премахва текущото ограничение.

Минималните стандарти за водна ефективност за тоалетни, душове, кранове и писоари са в сила, откакто беше приет Законът за федералната енергийна политика при президента Джордж Х. У. Буш през 1992 г. Този закон изисква душовете да не изливат повече от 2,5 галона (9,2 литра) вода на минута.

При президента Барак Обама администрацията изясни, че лимитът от 2,5 галона на минута трябва да се прилага за общия воден поток от всички дюзи в душ главите, като признава, че много съвременни модели включват множество разпръскващи глави. Разпоредбите бяха въведени в опит да се спестят вода и енергийни ресурси, както и по-ниски сметки за комунални услуги.

По време на първия мандат на Тръмп той смекчи тези стандарти, но след това президентът Джо Байдън ги възстанови. Официалният информационен лист на Белия дом относно изпълнителното действие гласи, че то „освобождава американците от прекомерни регулации, които превърнаха основен домакински артикул в бюрократичен кошмар.

Душовете вече няма да бъдат слаби и безполезни“.

