Тръмп засади символично дърво в Белия дом с позлатена лопата (ВИДЕО)

П резидентът Доналд Тръмп се включи във вторник в засаждането на ново дърво в Белия дом, което замества историческата южна магнолия, премахната поради опасения за безопасността, породени от напредналото ѝ увреждане. За символичния акт той използва златна лопата, а от Белия дом споделиха кратко видео в социалните мрежи, макар медиите да не бяха допуснати на събитието.

