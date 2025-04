Доналд Тръмп: Всички ми се молят да сключат сделка

Ч асове преди митата на Доналд Тръмп да влязат в сила, президентът на САЩ направи забележителни коментари по темата на събитие на републиканците във Вашингтон, съобщава „Скай Нюз“ (Sky News).

Там той се похвали с броя на страните, които се свързват с него, опитвайки се да сключат сделка за намаляване на митата. Той обяви:

„Тези държави ми се обаждат, целуват ми зад**ка... те умират да сключат сделка...“.

Обобщавайки как страните очевидно пълзят пред него, президентът на Съединените щати твърди, че му казвали: „Моля ви, моля ви, сър, сключете сделка. Ще направя всичко“.

BREAKING: Donald Trump right now:



And don't let some of these politicians...let me tell you. These countries are calling me, kissing my ass, they are dying to make a [trade] deal..."please please sir let me make a deal, I'll do anything, I'll do anything sir." pic.twitter.com/p7c7kDNZTB