Свят

Тръмп ще посети Израел в неделя

Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници

9 октомври 2025, 17:51
Тръмп ще посети Израел в неделя
Източник: Getty

О чаква се американският президент Доналд Тръмп да пристигне в Йерусалим в неделя (12 октомври).

Това съобщиха от офиса на израелския президент Исаак Херцог. Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници, предаде АФП.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Събитие, планирано за неделя в резиденцията на израелския президент в Йерусалим, беше отменено „по повод очакваното освобождаване на заложниците и предстоящото посещение на президента на САЩ  Доналд Дж. Тръмп в Израел“, се посочва в изявление на офиса на Херцог.

„Решението беше взето заради очаквани затваряния на улици и мерки за сигурност в Йерусалим във връзка с визитата и историческите събития, които предстои да се разиграят в следващите дни“, се казва още в съобщението.

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

Тръмп потвърди, че Израел и Хамас са се съгласили за първата фаза на предложения от неговата администрация план за мир, който цели освобождаване на всички заложници и оттегляне на израелските войски до договорената линия. Според Тръмп тези стъпки са началото към „силен, траен и вечен мир“. 

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Израел Хамас Йерусалим Примирие Газа Заложници Президентско посещение
Последвайте ни
Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Тръмп ще посети Израел в неделя

Тръмп ще посети Израел в неделя

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

България Преди 55 минути

Ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 1 час

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 2 часа

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 2 часа

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 2 часа

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Барън Тръмп

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Свят Преди 2 часа

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

България Преди 2 часа

Кампанията успя само за няколко дни да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона

,

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Свят Преди 2 часа

Този скандал може да струва на Гърция загубата на европейски пари

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Свят Преди 2 часа

Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

България Преди 2 часа

Министърът на външните работи взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст

<p>Новият COVID вариант &bdquo;Франкенщайн&ldquo; и симптомите му</p>

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

България Преди 2 часа

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) към началото на септември новият вариант XFG вече представлява над 80% от новорегистрираните случаи на COVID-19 на континента

.

Владимир Зомбори в търсене на таланта тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Музикалното шоу ще изпита интуицията на любимия актьор

Джими Кимъл

Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

Свят Преди 2 часа

Телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл миналия месец

<p>Терзиев: София овладява кризата с боклука</p>

Терзиев: София овладява кризата с боклука, нормализиране през следващата седмица

България Преди 3 часа

Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

България Преди 3 часа

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати", каза Желязков

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

България Преди 3 часа

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже

Всичко от днес

От мрежата

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Български национал претърпя операция

Gong.bg

Миахил Антонио живее втори живот във футбола, отново тренира

Gong.bg

Предлагат да почиваме повече по Нова година

Nova.bg

Билетите за градския транспорт в София влизат в телефона

Nova.bg