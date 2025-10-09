Тръмп ще посети Израел в неделя

О чаква се американският президент Доналд Тръмп да пристигне в Йерусалим в неделя (12 октомври).

Това съобщиха от офиса на израелския президент Исаак Херцог. Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници, предаде АФП.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Събитие, планирано за неделя в резиденцията на израелския президент в Йерусалим, беше отменено „по повод очакваното освобождаване на заложниците и предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Дж. Тръмп в Израел“, се посочва в изявление на офиса на Херцог.

„Решението беше взето заради очаквани затваряния на улици и мерки за сигурност в Йерусалим във връзка с визитата и историческите събития, които предстои да се разиграят в следващите дни“, се казва още в съобщението.

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

Тръмп потвърди, че Израел и Хамас са се съгласили за първата фаза на предложения от неговата администрация план за мир, който цели освобождаване на всички заложници и оттегляне на израелските войски до договорената линия. Според Тръмп тези стъпки са началото към „силен, траен и вечен мир“.