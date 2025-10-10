Свят

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

10 октомври 2025, 19:51
Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки, написа той в в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предаде Ройтерс. Тръмп допълни, че няма причина да проведе среща с китайския си колега Си Цзинпин след две седмици в Южна Корея. Очакванията бяха там те да се срещнат при участието си на срещата на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в края на октомври.

"Трябваше да се срещна с президента Си след две седмици на в Южна Корея, но сега изглежда няма причина да го правя", написа Тръмп.

Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Тръмп съобщи, че Китай изпраща писма до държави по света, в които Пекин съобщава, че планира да затегне контрола върху износа на редкоземни елементи, което да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците. Това решение на Пекин е от решаващо значение за американската индустрия, допълва ДПА.

"Никой не е виждал нещо подобно, но това би "запушило" пазарите и би усложнило живота на почти всяка държава по света, особено за Китай", написа още Тръмп в "Трут Соушъл".

Вчера китайското министерството на търговията съобщи, че разширява обявените през април мащабни мерки за контрол върху износа на редкоземни елементи, които доведоха до недостиг по целия свят, преди серия от сделки с Европа и САЩ да облекчат, но не и да премахнат кризата с доставките, припомня Ройтерс.

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света. Седемнадесетте редкоземни елемента са жизненоважни материали, влагани в продукти, вариращи от електрически превозни средства до самолетни двигатели и военни радари.

Американският президент обвини Китай, че става "много враждебен" след като взе решение да затегне контрола върху износа на редкоземни елементи, допълва "Файненшъл таймс".

САЩ са били потърсени от "други държави, които са изключително ядосани на тази голяма търговска враждебност, която се появи изненадващо", написа още американският президент в "Трут Соушъл".

Критиката на Тръмп оказа незабавно въздействие върху цените на американските акции, като бенчмаркът S&P 500 се понижи с 2 на сто след публикацията му в "Трут Соушъл". 

Коментарите му изпратиха инвеститорите в сигурното убежище на американските държавни ценни книжа, което доведе до по-ниска доходност по тези активи, както и по златото. 

Обявените от Тръмп намерения за по-високи мита и отказ от среща с китайския си колега предизвика масова разпродажба на долари, посочва Ройтерс, като курсът на американските пари се понижи спрямо японската йена, еврото и британската лира.

Отделно от това, днес Пекин обяви също, че ще наложи "специални" пристанищни такси за американски кораби като ответна мярка на подобни мерки, предприети от Вашингтон през април. 

"Корабите, притежавани или управлявани от американски фирми и физически лица, като и тези построени в САЩ или плаващи под американски флаг, ще бъдат таксувани с допълнителни пристанищни такси за всяко пътуване, считано от 14 октомври", обяви китайското министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс.

Също днес Вашингтон обяви, че възнамерява да забрани на китайски авиокомпании да използват въздушното пространство на Русия при полети от и към САЩ. Това пише в официален документ на американското министерство на транспорта, цитиран от Франс прес.

Прелитането над руска територия по маршрута Китай–САЩ е "несправедливо", защото "дава конкурентно предимство" на китайските компании, пише в документа,цитиран от АФП.

Източник: БТА/Марин Милков    
Доналд Тръмп Китай САЩ Търговска война Мита Редкоземни елементи Си Цзинпин Икономически последици Международни отношения Експортен контрол
Последвайте ни

По темата

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

Тръмп обмисля

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

pariteni.bg
Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 37 минути

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 1 час

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

Снимката е илюстративна

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Свят Преди 2 часа

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

,

Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

България Преди 2 часа

Кои двама воини ще напуснат Войната на племената?

„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

България Преди 2 часа

Ново пространство дава на децата знания за устойчивост и здравословен избор при храненето, изграждайки основите на осъзнатото потребление

о

Путин: Тръмп е направил много за мира

Свят Преди 2 часа

Русия и САЩ разбират как да разрешат конфликта в Украйна с мирни средства, но това е сложен въпрос, заяви той

.

Червен код в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"

Свят Преди 3 часа

Френските власти въведоха най-висока степен на опасност за карибския остров, очакват се проливни дъждове

,

Граничният пункт "Рафах" между Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври

Свят Преди 3 часа

Служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите ще бъдат разположени там след спирането на огъня

Почина легендарен музикант

Почина легендарен музикант

Свят Преди 3 часа

Басистът и автор на хитове като "Nights In White Satin" е починал неочаквано на 82-годишна възраст

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Те ще водят информационни емисии от 13-ти октомври

,

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Любопитно Преди 3 часа

Доц. Борислав Цеков е най-изявеният изследовател на Тръмп в България

.

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Любопитно Преди 4 часа

Най-малкият пациент в хеликоптера е 3 месечно бебе, което интубирахме, а в кариерата ми – недоносено 700 грама

,

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

България Преди 4 часа

Само преди месец Стефан Иванов подал молба за пенсиониране

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

България Преди 4 часа

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване

,

Израелската армия завърши първата фаза от изтеглянето си от Газа

Свят Преди 4 часа

Това поставя началото на 72-часовия срок за освобождаване на заложниците

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Свят Преди 4 часа

Говорителят на Белия дом, Стивън Чунг смята, че комитетът е поставил „политиката над мира“

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: тази оптична илюзия разкрива скритото ви лице

Edna.bg

9 евтини суперхрани за отлична памет

Edna.bg

Изненадващи имена в топ 10 на най-високоплатените национални селекционери

Gong.bg

Най-важното преди срещата Португалия - България

Gong.bg

Железният Карлос Насар с трета световна титла и нов рекорд в изтласкването (ОБЗОР)

Nova.bg

Германските власти издирват българин, осъден за сексуално насилие над дете

Nova.bg