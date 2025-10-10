П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки, написа той в в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предаде Ройтерс. Тръмп допълни, че няма причина да проведе среща с китайския си колега Си Цзинпин след две седмици в Южна Корея. Очакванията бяха там те да се срещнат при участието си на срещата на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в края на октомври.

"Трябваше да се срещна с президента Си след две седмици на в Южна Корея, но сега изглежда няма причина да го правя", написа Тръмп.

Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Тръмп съобщи, че Китай изпраща писма до държави по света, в които Пекин съобщава, че планира да затегне контрола върху износа на редкоземни елементи, което да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците. Това решение на Пекин е от решаващо значение за американската индустрия, допълва ДПА.

"Никой не е виждал нещо подобно, но това би "запушило" пазарите и би усложнило живота на почти всяка държава по света, особено за Китай", написа още Тръмп в "Трут Соушъл".

Вчера китайското министерството на търговията съобщи, че разширява обявените през април мащабни мерки за контрол върху износа на редкоземни елементи, които доведоха до недостиг по целия свят, преди серия от сделки с Европа и САЩ да облекчат, но не и да премахнат кризата с доставките, припомня Ройтерс.

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света. Седемнадесетте редкоземни елемента са жизненоважни материали, влагани в продукти, вариращи от електрически превозни средства до самолетни двигатели и военни радари.

Американският президент обвини Китай, че става "много враждебен" след като взе решение да затегне контрола върху износа на редкоземни елементи, допълва "Файненшъл таймс".

САЩ са били потърсени от "други държави, които са изключително ядосани на тази голяма търговска враждебност, която се появи изненадващо", написа още американският президент в "Трут Соушъл".

Критиката на Тръмп оказа незабавно въздействие върху цените на американските акции, като бенчмаркът S&P 500 се понижи с 2 на сто след публикацията му в "Трут Соушъл".

Коментарите му изпратиха инвеститорите в сигурното убежище на американските държавни ценни книжа, което доведе до по-ниска доходност по тези активи, както и по златото.

Обявените от Тръмп намерения за по-високи мита и отказ от среща с китайския си колега предизвика масова разпродажба на долари, посочва Ройтерс, като курсът на американските пари се понижи спрямо японската йена, еврото и британската лира.

Отделно от това, днес Пекин обяви също, че ще наложи "специални" пристанищни такси за американски кораби като ответна мярка на подобни мерки, предприети от Вашингтон през април.

"Корабите, притежавани или управлявани от американски фирми и физически лица, като и тези построени в САЩ или плаващи под американски флаг, ще бъдат таксувани с допълнителни пристанищни такси за всяко пътуване, считано от 14 октомври", обяви китайското министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс.

Също днес Вашингтон обяви, че възнамерява да забрани на китайски авиокомпании да използват въздушното пространство на Русия при полети от и към САЩ. Това пише в официален документ на американското министерство на транспорта, цитиран от Франс прес.

Прелитането над руска територия по маршрута Китай–САЩ е "несправедливо", защото "дава конкурентно предимство" на китайските компании, пише в документа,цитиран от АФП.