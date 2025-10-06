Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия в Орегон

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон.

Контролираните от демократите власти в двата съседни щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец, предаде Ройтерс.

В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на войници от Орегон в най-многолюдния град в същия щат - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти.

В събота федерален съдия в Орегон блокира временно мярката, докато тече нейното оспорване по съдебен ред.

В отговор Тръмп разпореди изпращането в Портланд на около 200 войници от Националната гвардия в района на Лос Анджелис, щата Калифорния. Същият федерален съдия - Карин Имъргат, обаче блокира временно вчера и тази заповед.

Според местните власти в Орегон решението за разполагане на войници от Националната гвардия е необоснавано.

Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго.

Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели.