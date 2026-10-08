Тръмп обеща да не атакува Иран до 3 ноември

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води продуктивни разговори с Техеран и няма да предприема военна атака срещу страната преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Кой управлява Иран? Тръмп с изненадващо твърдение

Тръмп посочи, че Иран се намира в много тежко икономическо и военно положение, но въпреки това блокадата срещу страната ще остане в сила. По думите му през Ормузкия проток са преминали рекордните 22 милиона барела петрол само за една нощ, като нито един от тях не е бил с произход от Иран или предназначен за Ислямската република.

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"Водим ползотворни разговори с Ислямска република Иран. Искам да стане ясно на всички, че макар Иран да се намира в много тежко състояние – както икономически, така и във военно отношение – и въпреки че блокадата ще остане в пълна сила (като същевременно през Ормузкия проток преминават рекордни количества петрол – 22 милиона барела само през изминалата нощ, без нито един барел да идва от или да отива към Иран!), ние няма да предприемаме атака срещу Иран преди междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.