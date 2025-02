Тръмп: „Ние ефективно сложихме край на лявата измама, известна като USAID“

А дминистрацията на Доналд Тръмп пусна принудително по-голямата част от служителите на Американската агенция за международно развитие (USAID) в административен отпуск от полунощ в неделя и уволни още стотици.

В допълнение към около 4200 служители, пуснати в отпуск, най-малко 1600 души са освободени от длъжност.

Този ход идва седмици след като първоначалният опит на президента Тръмп да съкрати хиляди работни места в USAID беше временно блокиран от съдебно оспорване. Федерален съдия наложи временна забрана върху плана на администрацията да „унищожи" американската агенция за чуждестранна помощ, но в петък постанови, че тази мярка няма да бъде постоянна.

Федералният съд даде зелена светлина за съкращенията

Основана през 1961 г., USAID имаше приблизително 10 000 служители преди началото на сегашната вълна от съкращения.

Белият дом уволни главния инспектор на USAID

В официално съобщение до персонала на агенцията в неделя, Службата на администратора заяви, че персонал, отговарящ за критични функции или заемащ ръководни позиции, ще бъде освободен от задължението да излиза в административен отпуск.

Все още не е ясно точно колко служители ще запазят работните си места, но преди това USAID определи 611 души като „съществени“ за функционирането на агенцията.

Също така, според вътрешен имейл, USAID планира да финансира доброволното завръщане на част от задграничния персонал.

Според американския новинарски партньор на BBC, CBS, около 4200 служители ще бъдат пуснати в административен отпуск, докато на уебсайта на USAID беше обявено, че допълнителни 1600 служители в САЩ ще бъдат съкратени.

Това означава, че общо над 5800 души – повече от половината работна сила на агенцията – ще бъдат засегнати от съкращенията.

Решението идва в резултат на постановление на съдия Карл Никълс от петък, с което се позволява на администрацията на Тръмп да продължи с плана си за намаляване на персонала в USAID.

