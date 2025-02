Тръмп: Министерството на образованието да бъде закрито незабавно

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че иска федералното министерство на образованието да бъде закрито незабавно, предаде Ройтерс.

Тръмп каза миналата седмица, че би искал да закрие министерството с указ, но призна, че ще му е необходима подкрепата на Конгреса и учителските синдикати, за да изпълни това обещание от предизборната си кампания.

Незабавно закриване на министерството би довело до проблеми с отпускането на десетки милиарди долари за училища, отбелязва Ройтерс.

President Trump wants the Department of Education to be “immediately” shut down and said educating students should be a state issue.



Reporter: “How soon do you want the Department of Education to be closed?”



President Trump: “Oh, I’d like it to be closed immediately. Look, the… pic.twitter.com/4ldGJSTawL