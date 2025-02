Тръмп иска мир, но на каква цена? Украйна се страхува от отговорa

"Изобщо нямам планове за бъдещето", каза Александър Бежан, стоящ до замръзналата река Днепър , където някога е работил като рибар. "Ако се събудя сутрин, това вече е достатъчно добре."

Малокатериновка се намира само на 15 км северно от фронтовата линия в Запорожка област на Украйна. Ако Доналд Тръмп като президент на САЩ успее да спре войната, това малко селище ще се окаже в ключова позиция спрямо новото разделение на силите.

През 2023 г., когато Украйна започна дългоочакваната си контраофанзива, местните жители се осмеляваха да мечтаят за победа, след като страната бе успяла да удържи Киев и да си върне значителни територии.Днес, 18 месеца по-късно, непрестанният артилерийски обстрел отеква като мрачен отглас на неуспешната операция и възхода на руската доминация. Фронтовата линия остава почти непроменена, но самият пейзаж е коренно различен.

Разрушаването на окупирания от Русия язовир Каховка промени региона драматично, оставяйки след себе си безкрайни пространства от храсталаци и кал. Пейзажът символизира замръзналата безизходица, в която се намира войната. Белият дом желае конфликтът да приключи, но това не е толкова просто, колкото обявяване на прекратяване на огъня.

"Ако фронтовата линия стане граница, би било страшно... всеки момент може да пламне нова битка", споделя Александър. Откритото речно корито сега разделя селото от окупираната територия. В далечината слънчевите лъчи се отразяват от металните конструкции на Запорожката атомна електроцентрала, която е под контрола на Москва от 2022 г.

И докато Украйна и САЩ търсят решение, остават трудни въпроси. Реалностите на бойното поле подсказват, че Русия вероятно ще запази завзетите територии. Украйна настоява за сериозни гаранции за сигурност, които да предотвратят бъдещи нахлувания. В същото време Доналд Тръмп отхвърли възможността Киев да се присъедини към НАТО, насочвайки вниманието си към отношенията с Москва.

След повече от три години, става ясно, че за Украйна ситуацията е изключително сложна. Чувството за предателство е осезаемо. Коментаторите критикуват или президента Зеленски, или новата външна политика на САЩ, която е променила баланса на силите.

"Границата нямаше да зависи от нас", казва Александър. "Може би няма как да стане, но Сеул е само на 30 км от Северна Корея, а те някак си живеят и просперират."

Съдбата на Малокатериновка е отражение на бъдещето на Украйна. Докато политиците обсъждат дипломатически решения, украинците продължават да се бият и да губят близки хора. В селото тече погребение на местен войник, също на име Александър. Половината от гробовете в гробището са прясно изкопани, предадоха журналисти на BBC. Церемонията трае не повече от 25 минути заради заплахата от артилерийски обстрел. Опечалените се навеждат за прикритие, когато другарите му изстрелват прощални залпове.

"Нямам надежда за прекратяване на огъня", казва вдовицата му Наталия. "Просто продължават да изпращат все повече и повече от нашите момчета на фронта. Само ако можеха да намерят някакъв начин да сложат край."

В близост до реката неизползвана железопътна линия е обградена с бодлива тел.

"Това е, за да попречи на руските агенти да саботират трасето", обяснява Людмила Волик, която е прекарала целия си живот в Малокатериновка. Преди войната влаковете са пътували чак до Крим. "Надяваме се, че един ден линията ще бъде възстановена", казва оптимистично 65-годишната жена. "И че отново ще можем да отидем в нашия Крим."

Единадесет години руска окупация на полуострова правят тази мечта трудна за осъществяване. Президентът Зеленски твърди, че няма да подпише споразумение, което не включва Крим в състава на Украйна. Вярва ли Людмила, че той ще изпълни обещанието си?

"Искаме да вярваме", отговаря тя.

Trump Says Zelensky Wants Peace



Trump: “He wants peace. This is new. He wants a ceasefire. We didn’t discuss details, but he believes it’s time, and so should Putin, after losing 700,000 troops.” pic.twitter.com/9xk0wB6BYZ