Свят

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

Европейските крайнодесни популисти започнаха да се отдръпват от американския президент още преди тежката загуба на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори

18 април 2026, 11:35
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп е станал толкова политически токсичен в Европа, че дори неговите най-близки идеологически съюзници все по-често го възприемат като политическа тежест, а не като актив, пише Politico.

"Трябва да държим дистанция", е заявила Марин Льо Пен по време на среща във вторник със свои съпартийци от френската крайнодясна партия "Национален сбор", според високопоставен партиен представител, присъствал на разговора.

  • От дистанциране до политическа предпазливост

Европейските крайнодесни популисти започнаха да се отдръпват от американския президент още преди тежката загуба на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори в неделя. Това е вот, в който той получи подкрепа от Тръмп и посещение на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в последните дни на кампанията.

Загубата на Орбан, съчетана с последиците от войната в Иран и конфликта между Тръмп и папата, допълнително е ускорила това оттегляне.

"В конкретния контекст на избори това не е особено обещаващ подход", заявява Торбен Брага, депутат от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", който е член на комисията по външна политика в Бундестага.

Източник: БТА/АП
  • Политически щети за съюзниците на Тръмп

За италианския премиер Джорджа Мелони атаките на Тръмп срещу папа Лъв XIV се оказват повратен момент. В същото време подкрепата ѝ за папата се възприема и като политически удобна, предвид силната католическа база на избирателите ѝ, както и на фона на общественото недоволство в Европа заради конфликта в Близкия изток и поскъпването на енергията.

"Поражението на Орбан не може да се обясни само с умората на избирателите", коментира източник от "Национален сбор". "Близостта със Съединените щати в настоящия контекст не беше добре приета от унгарските избиратели."

Според него, за да увеличи шансовете си на президентските избори във Франция през следващата година, партията ще се опита да избегне впечатлението за твърде близки връзки с администрацията на Тръмп.

Източник: БТА
  • Подобна линия и в Германия

В Германия представители на "Алтернатива за Германия" също възприемат по-предпазлив подход преди ключови регионални избори през септември.

Матияс Мооздорф, депутат от партията, коментира в социалната мрежа X, че демонстративното приятелство между Будапеща и администрацията на Тръмп, включително участието на Джей Ди Ванс в кампанията на Орбан, се е превърнало в "тежест около врата" на унгарския лидер.

  • "MAGA" като глобален проект

След завръщането на Тръмп в Белия дом миналата година, неговата администрация започна по-активно да изгражда международна мрежа от идеологически съюзници, особено сред антиимиграционните популистки движения.

Първоначално крайната десница в Германия видя в това възможност за легитимация и натиск върху управляващите консерватори да отслабят т.нар. "защитна стена", неформално правило след Втората световна война, което не допуска крайната десница до управление.

Лидерката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел обаче продължава да защитава контактите с Тръмп, като заявява, че добрите отношения не са "тежест", и оценява положително кампанията на Орбан.

Източник: БТА/АП
  • Френската крайна десница и дистанцията от Вашингтон

За разлика от това "Национален сбор" във Франция проявява по-голяма предпазливост, предвид ниската популярност на Тръмп сред френските избиратели.

"Откакто щурмът на Капитолия през 2021 г. показа какво може да се случи, Марин Льо Пен осъзна, че прекалената близост с него не е добра идея", коментира бивш представител на друга крайнодясна формация.

Въпреки това партията понякога използва връзки с Вашингтон, когато това е политически изгодно.

Източник: Getty Images
  • Наследството на Орбан

Войната в Иран и политическите сътресения около Тръмп са довели до преосмисляне сред неговите идеологически съюзници, но част от наследството на Орбан остава привлекателно за крайната десница в Европа, включително конфронтацията с Европейския съюз, критиките към върховенството на правото и влиянието върху медиите.

Според представители на "Национален сбор" поражението на Орбан не означава край на политическата конфронтация с Европейската комисия.

"Нужна е голяма държава, която да поведе бунта", казва съюзник на Льо Пен. "Ако спечелим през 2027 г., други страни ще последват."

Източник: БТА/АР
Източник: Politico     
