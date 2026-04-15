„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

П резидентът Доналд Тръмп защити своята пословична любов към диетичните газирани напитки с необичайна теория. Според него, щом течността е достатъчно силна да унищожи трева, значи би могла да убива и ракови клетки в организма, съобщава The Post.

Разкритието дойде от д-р Мехмет Оз, администратор на Центровете за Medicare & Medicaid услуги, по време на гостуването му в подкаста на Доналд Тръмп-младши. 65-годишният д-р Оз разказа как 79-годишният президент редовно демонстрира запасите си от бонбони и използва „червения бутон“ в Овалния кабинет, за да му носят диетична напитка по време на срещи.

„Убива трева, значи убива и рак“

По време на разговорите, на които присъства и министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, Тръмп често спорел с медицинските експерти относно навиците си.

Теорията: „Баща ти твърди, че диетичната газирана напитка е добра за него, защото ако я излееш върху трева, тя я убива. Следователно трябва да убива и раковите клетки в тялото“, сподели д-р Оз през смях.

Портокаловата сода: Оз си спомни и случка от „Еър Форс 1“, където заварил президента с чаша „Фанта“. На въпроса му „Шегувате ли се?“, Тръмп отговорил с хитра усмивка: „Това е добро за мен, убива рака. Освен това е прясно изцедено (fresh squeezed), колко лошо може да бъде?“.

Здравословният парадокс на президента

Медицинската общност масово разглежда диетичните напитки като вредни, свързвайки ги със затлъстяване и инсулинова резистентност. Въпреки че Кенеди-младши и д-р Оз са лицата на движението „Да направим Америка здрава отново“ (MAHA), опитите им да променят диетата на Тръмп удрят на камък.

Въпреки това, д-р Оз признава, че президентът е в „перфектно здраве“. Той припомни прегледа на Тръмп от кампанията през 2016 г., отбелязвайки, че нивата му на тестостерон са били изключително високи без никакви добавки. Доналд Тръмп-младши добави, че макар баща му да не спазва перфектна диета, той иска хората поне да имат информацията за здравословния начин на живот.

This is wild— Trump thinks that diet soda and Fanta can kill cancer. Dr. Oz is Trump’s own Medicare Director. pic.twitter.com/mazo2kMw8u — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 14, 2026

Други странни вярвания и любов към бързото хранене

Президентът е известен със своите нестандартни медицински вярвания, сред които:

Теорията за „батерията“: Тръмп вярва, че упражненията могат да бъдат вредни, тъй като хората се раждат с ограничено количество енергия, подобно на батерия, която се изтощава.

Страст към McDonald’s: На 13 април 2026 г. той беше забелязан да получава поръчка от популярната верига чрез DoorDash директно в Белия дом.

Робърт Ф. Кенеди-младши, който често изглежда видимо притеснен на снимките до Тръмп и неговите бургери, наскоро коментира: „Той има физиката на божество. Не знам как е жив с тази диета, пълна с отрови“.