Тръмп с изключително крайни предложения за лечение на коронавируса

А мериканският държавен глава Доналд Тръмп бе остро разкритикуван от лекарската общност, след като предложи да се проучи дали коронавирусът може да бъде лекуван с инжектиране на дезинфектант в тялото, предава "Би Би Си".

По време на брифинг той предложи телата на пациентите да бъдат подлагани на ултравиолетова светлина – идея, която бе отхвърлена от специалист.

WATCH: President Trump responds to presentation by Dept. of Homeland Security official on how to fight COVID-19 by suggesting that injecting the body with disinfectant could serve as treatment.



Official later said labs aren't considering such treatment. https://t.co/iCkVfOny3B