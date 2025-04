Тръмп: CBS трябва да „плати висока цена“ за това, че ме преследва

П резидентът Доналд Тръмп остро нападна „60 минути“ малко след като новинарското предаване на CBS излъчи репортажи за Украйна и Гренландия в неделя. Той заяви, че телевизионната мрежа е „извън контрол“ и трябва да „плати висока цена“ за това, че го преследва.

„Почти всяка седмица ‘60 минути’... споменава името ‘ТРЪМП’ по унизителен и клеветнически начин, но ‘ПРЕДАТЕЛСТВОТО’ от този уикенд надмина всичко“, написа президентът в своята платформа Truth Social. Той призова председателя на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар да наложи максимални глоби и санкции „заради тяхното незаконно и неморално поведение“.

U.S. President Trump says CBS and ‘60 Minutes’ should ‘pay a big price’ for going after him https://t.co/d50TB5kXfk