Тайконавтите от мисията "Шънчжоу-19" се завърнаха на Земята

Е кипажът на пилотирания космически кораб "Шънчжоу-19" се завърна благополучно на Земята след шестмесечна мисия на китайската орбитална станция "Тянгун", съобщиха световните агенции.

Първоначално беше планирано тайконавтите Цай Сюйхъ, Сун Линдун и Ван Хаодзъ - единствената в Китай жена инженер на космически полети и третата китайка в космоса, да се върнат на 29 април. Връщането им обаче беше отложено заради неблагоприятни метеорологични условия.

The return capsule of the Shenzhou-19 crewed spacecraft, carrying taikonauts Cai Xuzhe, Song Lingdong, and Wang Haoze, touched down at the Dongfeng landing site in north China's Inner Mongolia Autonomous Region on 1:08 pm on Wednesday, marking the complete success of the mission.… pic.twitter.com/QVnYPQXvjn