Свят

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен

12 май 2026, 10:58
Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина
Източник: iStock

Т рима души пострадаха леко при евакуация от самолет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) късно снощи на международното летище в Атина, съобщава в. „Катимерини“.

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен. От „Луфтханза“ съобщиха, че всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни пързалки, като при това трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.

Полет LH1753 от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неизправност. От „Луфтханза“ съобщиха, че протоколът за използване на аварийните пързалки е бил спазен, за да се ускори слизането от самолета поради силна миризма в задната част на кабината.

В информацията не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем членове на екипажа.

  • Какво да правим при извънредна ситуация в самолет?

Въздушният транспорт е един от най-безопасните начини за пътуване, но въпреки строгите правила и високите стандарти за сигурност, понякога могат да възникнат извънредни ситуации. Под „извънредна ситуация в самолет“ се разбира всяко събитие, което потенциално застрашава безопасността на полета и пътниците, и изисква незабавна реакция.

Такива могат да бъдат:

  1.  силна турбуленция,
  2. загуба на налягане в кабината,
  3. пожар,
  4. отказ на системи или
  5. необходимост от аварийно кацане.

Ключов елемент за оцеляване и минимизиране на рисковете е информираността и способността за адекватна реакция на пътниците.

Основният принцип при всяка извънредна ситуация на борда е да се запази спокойствие и стриктно да се следват инструкциите на екипажа. Стюардите и стюардесите са обучени за справяне с широк спектър от кризисни ситуации и тяхното ръководство е от жизненоважно значение. Паниката може да доведе до неразумни действия и да попречи на ефективното провеждане на спасителни процедури. Винаги слушайте внимателно съобщенията и наблюдавайте демонстрациите преди излитане.

При внезапна загуба на налягане в кабината, кислородните маски автоматично ще паднат от тавана. Важно е незабавно да си сложите собствената си маска първо, преди да помогнете на деца или други нуждаещи се. Това е така, защото времето за реакции при липса на кислород е ограничено.

При силна турбуленция винаги дръжте колана си закопчан. Съхранявайте ръчния багаж под седалката пред вас, за да не се движи свободно и да не представлява опасност.

В случай на аварийно кацане, екипажът ще даде инструкции за заемане на „позиция за пристягане“ (brace position), която минимизира риска от наранявания. Тази позиция обикновено включва навеждане напред с главата, подпряна на седалката пред вас или поставена между коленете. След кацане, ако е необходима евакуация, следвайте указанията на екипажа до най-близкия авариен изход. Важно е да оставите целия ръчен багаж - опитите да го спасите могат да забавят евакуацията и да застрашат живота на другите.

При водни кацания, спасителните жилетки трябва да се надуват едва след като сте извън самолета, за да не пречат на движението в тесния проход.

Преди всеки полет, екипажът провежда демонстрация на правилата за безопасност, а на всяка седалка има карта с инструкции за извънредни ситуации. Разглеждането на тази информация е изключително полезно, тъй като тя съдържа специфични детайли за типа самолет, с който пътувате, местоположението на аварийните изходи, кислородните маски, спасителните жилетки и други процедури. Познаването на тези детайли може да спести ценни секунди в критичен момент.

Въпреки че инцидентите в гражданската авиация са рядкост, готовността и знанието какво да правите при извънредна ситуация в самолет са от съществено значение. Спазването на инструкциите на екипажа, поддържането на спокойствие и бързата, адекватна реакция значително повишават шансовете за безопасно разрешаване на кризисната ситуация и оцеляване.

 

Източник: БТА, София Георгиева    
Евакуация на самолет Луфтханза Извънредно кацане Пострадали Летище Атина Аварийни пързалки Неизправност Самолетен инцидент Полет LH1753 Миризма в кабината
Последвайте ни

По темата

Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 4 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

България Преди 10 минути

По случая е назначена медицинска експертиза

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

България Преди 13 минути

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“

Любопитно Преди 23 минути

България стана част от световния колоездачен елит, но голямата звезда на обиколката се оказа сватбата на Цветелин и Лавиниа. Фотосесия край Долни Пасарел превърна софтуерните инженери в глобална сензация пред очите на милиони зрители по света

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

България Преди 39 минути

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

,

Библейско пророчество или екокатастрофа? Река Ефрат пресъхва, вярващи чакат Апокалипсиса

Любопитно Преди 45 минути

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Любопитно Преди 48 минути

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

<p>Кои държави бойкотират Евровизия&nbsp;и защо?</p>

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Свят Преди 52 минути

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия

Крал Чарлз и сър Род Стюарт

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ“ – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Свят Преди 1 час

Крал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. Рокаджията Род Стюарт поднесе своите поздрави на краля за пътуването му и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален

Снимката е илюстративна

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Свят Преди 1 час

Вашингтон демонстрира военна мощ в Средиземно море, след като Белият дом определи последното мирно предложение на Техеран като „боклук“ и обяви, че примирието е на командно дишане

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

България Преди 1 час

Това е пореден случай за последните 10 дни

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Свят Преди 1 час

Отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през последните месеци. Какви са причините за това?

<p>Война срещу &quot;вятърните мелници&quot; в стил Тръмп се разпространява из Европа</p>

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Свят Преди 1 час

Кампаниите в социалните медии, атакуващи вятърната енергия, не са само американски феномен

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Любопитно Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Багер блъсна и уби пешеходец на пътя Варна - Златни пясъци

България Преди 1 час

Тежкият инцидент е станал по време на ремонти дейности

Голямата стъпка

Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка“ се завърна със семейството си в Охайо?

Любопитно Преди 1 час

Един от разтърсените туристи, който твърди, че е видял „Голямата стъпка“, споделя откровено: „Знам какво видях, но не знам какво видях“

<p>Иран сигнализира за възможна промяна в ядрената си политика при военни удари</p>

Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Свят Преди 1 час

Депутат съобщи, че парламентът ще разгледа сценарий за 90% обогатяване на уран

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Зодиите под завивките: Скорпионът е цар на Кама Сутра, Стрелецът - на фантазиите

Edna.bg

Стивън Болдуин на 60: Бунтарят в най-известното холивудско семейство

Edna.bg

Локомотив Пловдив спечели важна битка с ЦСКА преди финала

Gong.bg

Ето колко поиска Славия от ЦСКА и Лудогорец за Кристиян Балов

Gong.bg

Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога

Nova.bg

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Nova.bg