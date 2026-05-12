Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Т рима души пострадаха леко при евакуация от самолет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) късно снощи на международното летище в Атина, съобщава в. „Катимерини“.

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен. От „Луфтханза“ съобщиха, че всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни пързалки, като при това трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.

Полет LH1753 от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неизправност. От „Луфтханза“ съобщиха, че протоколът за използване на аварийните пързалки е бил спазен, за да се ускори слизането от самолета поради силна миризма в задната част на кабината.

В информацията не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем членове на екипажа.

Airliner returns to Athens for unscheduled landing, no injuries https://t.co/WAT9CcxI3o pic.twitter.com/WXMagxNALB — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) May 11, 2026

Какво да правим при извънредна ситуация в самолет?

Въздушният транспорт е един от най-безопасните начини за пътуване, но въпреки строгите правила и високите стандарти за сигурност, понякога могат да възникнат извънредни ситуации. Под „извънредна ситуация в самолет“ се разбира всяко събитие, което потенциално застрашава безопасността на полета и пътниците, и изисква незабавна реакция.

Такива могат да бъдат:

силна турбуленция, загуба на налягане в кабината, пожар, отказ на системи или необходимост от аварийно кацане.

Ключов елемент за оцеляване и минимизиране на рисковете е информираността и способността за адекватна реакция на пътниците.

Основният принцип при всяка извънредна ситуация на борда е да се запази спокойствие и стриктно да се следват инструкциите на екипажа. Стюардите и стюардесите са обучени за справяне с широк спектър от кризисни ситуации и тяхното ръководство е от жизненоважно значение. Паниката може да доведе до неразумни действия и да попречи на ефективното провеждане на спасителни процедури. Винаги слушайте внимателно съобщенията и наблюдавайте демонстрациите преди излитане.

При внезапна загуба на налягане в кабината, кислородните маски автоматично ще паднат от тавана. Важно е незабавно да си сложите собствената си маска първо, преди да помогнете на деца или други нуждаещи се. Това е така, защото времето за реакции при липса на кислород е ограничено.

При силна турбуленция винаги дръжте колана си закопчан. Съхранявайте ръчния багаж под седалката пред вас, за да не се движи свободно и да не представлява опасност.

В случай на аварийно кацане, екипажът ще даде инструкции за заемане на „позиция за пристягане“ (brace position), която минимизира риска от наранявания. Тази позиция обикновено включва навеждане напред с главата, подпряна на седалката пред вас или поставена между коленете. След кацане, ако е необходима евакуация, следвайте указанията на екипажа до най-близкия авариен изход. Важно е да оставите целия ръчен багаж - опитите да го спасите могат да забавят евакуацията и да застрашат живота на другите.

При водни кацания, спасителните жилетки трябва да се надуват едва след като сте извън самолета, за да не пречат на движението в тесния проход.

Преди всеки полет, екипажът провежда демонстрация на правилата за безопасност, а на всяка седалка има карта с инструкции за извънредни ситуации. Разглеждането на тази информация е изключително полезно, тъй като тя съдържа специфични детайли за типа самолет, с който пътувате, местоположението на аварийните изходи, кислородните маски, спасителните жилетки и други процедури. Познаването на тези детайли може да спести ценни секунди в критичен момент.

Въпреки че инцидентите в гражданската авиация са рядкост, готовността и знанието какво да правите при извънредна ситуация в самолет са от съществено значение. Спазването на инструкциите на екипажа, поддържането на спокойствие и бързата, адекватна реакция значително повишават шансовете за безопасно разрешаване на кризисната ситуация и оцеляване.