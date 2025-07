Денят, в който Хитлер трябваше да умре

Б омба избухва в конферентната зала на "Вълчата бърлога" на Хитлер на 12:42 на 20 юли 1944 година, където е и самият той. Хитлер е ранен, но оцелява, пише Deutsche Welle.

Шест години след края на Втората световна война, през лятото на 1951, демоскопският институт "Аленсбах" прави анкета.

Въпросът, отправен към германците, е какво мислят за събитията от 20 юли 1944 година. Едва една трета от участниците в допитването изразяват положително мнение за организаторите на неуспешния опит за сваляне на Хитлер от власт. Още шест години по-късно германците продължават да мислят по същия начин - повечето от тях се противопоставят на решението едно училище да бъде кръстено на името на главния организатор на атентата - Клаус фон Щауфенберг.

Покушението срещу Адолф Хитлер, извършено на 20 юли 1944 година, е най-значимият опит за преврат по време на нацистката диктатура. Организаторите на атентата са от аристократичните среди, повечето от тях са високопоставени офицери от Вермахта. Висш офицер е и Клаус фон Щауфенберг, който поставя взривното устройство в главната квартира на Хитлер. При експлозията Хитлер е ранен, но оцелява. Заговорът се проваля, а Щауфенберг е заловен и екзекутиран още на следващия ден. По-късно са убити и всички останали участници в опита за ликвидирането на Хитлер.

Думи, останали в историята

In discussion about Claus von Stauffenberg, failed assassin of Hitler, we must remember: he was faithful officer of Third Reich, he did not organize coup to defeat Germany but to save it, restore borders from 1939 or 1914. This is not heroism, it is Nazi German fanaticism branch. pic.twitter.com/nfcgUQOLX7